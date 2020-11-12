Агата Муцениеце в корсете с разрезом и брюках галифе предстала на ковровой дорожке премии GQ

Агата Муцениеце не скрывает, что этот год стал дня нее сложным. Она не только пережила карантин, но и рассталась с мужем Павлом Прилучным. Когда пара поссорилась, девушке пришлось покинуть дом с детьми в разгар самоизоляции. Впрочем, сейчас актриса уже привыкла к новой жизни. Она активно снимается в новых проектах, занимается спортом и свободное время уделяет наследникам. Поклонники отмечают, что девушка после развода только похорошела.

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12 ноября Агата успела побывать не только на фотосессии, но и отправиться на премию журнала GQ «Человек года». Актриса выбрала смелый образ для выхода в свет. Она предстала на ковровой дорожке в сером костюме, состоящем из брюк галифе и топе-корсете бюстье с разрезом. Черные босоножки и колье дополнили образ. Девушка распустила волосы и сделала неброский макияж. Муцениеце в одиночестве позировала перед фотографами.

Поклонники и гости мероприятия восхитились элегантным и женственным луком звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Какая стройная», «Вот это наряд», «Красота неземная», «Хорошеет с каждым днем», «Отпадный образ», «Боже, какая богиня», «Прекрасная», — стали обсуждать ее аутфит в Сети.

Добавим, что также на премию пришли и другие селебрити: Яна Рудковская, Даня Милохин, Дмитрий Шепелев, Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой, Альбина Джанабаева, Анна Чиповская и Александр Петров.