Это будет взрыв: Даня Милохин мечтает сотрудничать с Моргенштерном

Блогер Даня Милохин в свои 18 лет стал мегапопулярным, в том числе среди звезд российской эстрады. На днях он выпустил совместный клип «Дико тусим» с Николаем Басковым. И это еще не предел. В планах у Милохина — сотрудничество с Моргенштерном. Об этом сообщает «СтарХит».

Даня рассказал, что для дальнейшей работы с популярным рэпером первый шаг уже сделан — они списались в Instagram. Поэтому, возможно, в скором времени Милохин опять удивит свою многомиллионную публику фанатов.

Даня вырос в детском доме, а некоторое время назад создал с друзьями коллектив Dream Team. Сейчас день блогера расписан буквально по минутам – съемки, клипы, встречи с друзьями. В планах у Дани – покупка автомобиля. А вот личную жизнь парень устраивать не спешит. Семьей и детьми планирует обзавестись только лет через десять.