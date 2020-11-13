Популярные ролики в TikTok: жарим яйца со скорлупой, интрига Давы и ми-ми-мишный собакен

Эти видео набрали миллионы лайков. Разбираемся вместе с Teleprogramma.pro, в чем причина такого интереса.

TikTok наступает на пятки популярному Instagram, захватывая в свои сети миллионы новых пользователей. Короткие ролики — явно самый актуальный формат в наше суетное время, когда каждая секунда на счету.

Teleprogramma.pro посмотрела самые популярные видео недели и вот вам наша пятничная подборка. Только позитив, полезные лайфхаки и море мимимшности для идеального пятничного настроения.

Интрига ценою в миллион лайков

В эту номинацию попали сразу несколько роликов, после просмотра которых хочется сказать что-то нецензурное. И вовсе не потому, что ролик плох, а потому что финала зритель так и не увидел.

Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян решил провести необычный эксперимент.

Ингредиенты:

160 литров колы,

2 кг ментоса,

1 вместительная емкость,

1 блогер.

Взорвется или нет? Вот в чем вопрос, но продолжение Дава обещал показать только после миллиона лайков.

«Будем держать кулачки, чтобы взорвался»,- лаконично отреагировали пользователи.

А вот еще одна любительница интриг. Что будет, если на сковороде пожарить яйца прямо в скорлупе? Не знаете? Вот и мы не знаем, а за счастливый или не очень финал, девушка хочет 50 тысяч лайков.

«Помой сковороду», — советуют пользователи. «И крышку надо чистить, прежде чем видео снимать».

Судя по всему, до яиц мало кому есть дело. А некоторые вовсе настроены принципиально: «лайкать не буду, сама пожарю и посмотрю».

Видимо, подобные корыстные подходы не работают. Но в случае с яйцами можно провести эксперимент дома, а вот в авантюру с колой и ментосом лучше не связываться.

Музыкальное настроение

Эти короткие ролики без всякой смысловой нагрузки традиционно мегапопулярны. Не думаем, просто качаем головой и тыкаем на сердечко — 6,3 миллионов лайков.

А вот серьезная конкурентка, 9 миллионов лайков и настоящий гагачат в комментариях. Здесь можно узнать, кто проспал уроки, какая погода в Новосибирске и почему сейчас не лето. Автор видео давно знакома публике, все больше своими локациями.

«О, ее опять заперли в туалете?», — приветствуют любимицу пользователи.

Минутка красоты

Что делать, если сломался ноготь, лайфхак для девушек. Уникальная технология и более 8 миллионов лайков.

«А что, так можно было?»- удивляются одни. «Теперь мой парень не верит, когда я ухожу делать ногти на три часа», — смущаются другие.

Про животных

Когда в душе тигр…

ну или ми-мишный собакен.

Залипательно

Если у вас любимая девушка и руки растут, откуда надо (нет, мы сейчас не про Дзюбу), то можно удивить вторую половинку, при этом нехило сэкономив. Лайфак — как превратить 50 центов в кольцо, стоимостью в тысячу долларов.

Не благодарите и будьте внимательны в ювелирных и не только…

А вот еще одно место, где стоит быть осмотрительным. Казалось бы, что может быть опасного в простой рыбалке? Ничего, если у тебя в руках обычная удочка, а не подобная сеть. Иначе вместо вкусной корюшки к обеду можно получить пару-тройку лет тюрьмы.

«Лайкнул даже рыбнадзор», — шутят в комментариях. «У нас бы за такое 3 года дали», — помнят об УК пользователи.

Пятничное

На этой радостной ноте хочется напомнить, что на календаре пятница! Последний рывок и можно выдохнуть — выходные. А что нужно человеку в конце трудовой недели? Правильно, немного вкусняшек….

…объедашек…

…и обнимашек.

Всем пятничного настроения и, конечно же, любви!

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