Пятница 13-е: чем опасен этот день и как избежать неприятностей
Видео
«Жизнь других» в Хорватии: местные зарплаты и «Игра престолов»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Популярные ролики в TikTok: жарим яйца со скорлупой, интрига Давы и ми-ми-мишный собакен

Эти видео набрали миллионы лайков. Разбираемся вместе с Teleprogramma.pro, в чем причина такого интереса.

Популярные ролики в TikTok: жарим яйца со скорлупой, интрига Давы и ми-ми-мишный собакен
Зачем жарить яйца со скорлупой, взорвется ли Дава и в чем секрет идеальной пятницы: Обзор самых популярных роликов в Tik Tok. Фото: кадр из видео Tik Tok

TikTok наступает на пятки популярному Instagram, захватывая в свои сети миллионы новых пользователей. Короткие ролики — явно самый актуальный формат в наше суетное время, когда каждая секунда на счету.

Teleprogramma.pro посмотрела самые популярные видео недели и вот вам наша пятничная подборка. Только позитив, полезные лайфхаки и море мимимшности для идеального пятничного настроения.

Интрига ценою в миллион лайков

В эту номинацию попали сразу несколько роликов, после просмотра которых хочется сказать что-то нецензурное. И вовсе не потому, что ролик плох, а потому что финала зритель так и не увидел.

Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян решил провести необычный эксперимент.

Ингредиенты:

  • 160 литров колы,
  • 2 кг ментоса,
  • 1 вместительная емкость,
  • 1 блогер.

Взорвется или нет? Вот в чем вопрос, но продолжение Дава обещал показать только после миллиона лайков.

@dava_m160л колы и 2кг ментоса😜 родные сделайте три раза «поделиться» — «прочее» — «отмена»🔥 как наберём 1млн лайков выложу продолжение❤️ #ролинаруке♬ РОЛЕКС — DAVA & Филипп Киркоров

«Будем держать кулачки, чтобы взорвался»,- лаконично отреагировали пользователи.

А вот еще одна любительница интриг. Что будет, если на сковороде пожарить яйца прямо в скорлупе? Не знаете? Вот и мы не знаем, а за счастливый или не очень финал, девушка хочет 50 тысяч лайков.

«Помой сковороду», — советуют пользователи.

«И крышку надо чистить, прежде чем видео снимать».

Судя по всему, до яиц мало кому есть дело. А некоторые вовсе настроены принципиально: «лайкать не буду, сама пожарю и посмотрю».

Видимо, подобные корыстные подходы не работают. Но в случае с яйцами можно провести эксперимент дома, а вот в авантюру с колой и ментосом лучше не связываться.

@toristori13Как вам идея,надавите на сердечко ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️♬ оригинальный звук — Виктория

Музыкальное настроение

Эти короткие ролики без всякой смысловой нагрузки традиционно мегапопулярны. Не думаем, просто качаем головой и тыкаем на сердечко — 6,3 миллионов лайков.

@addisonrechaun is a legend♬ original sound — Marissa

А вот серьезная конкурентка, 9 миллионов лайков и настоящий гагачат в комментариях. Здесь можно узнать, кто проспал уроки, какая погода в Новосибирске и почему сейчас не лето. Автор видео давно знакома публике, все больше своими локациями.

«О, ее опять заперли в туалете?», — приветствуют любимицу пользователи.

@charlidameliosomething fun coming soon… @breakthefloor♬ WAP x 7 RINGS by Adamusic — Adam Wright

Минутка красоты

Что делать, если сломался ноготь, лайфхак для девушек. Уникальная технология и более 8 миллионов лайков.

«А что, так можно было?»- удивляются одни.

«Теперь мой парень не верит, когда я ухожу делать ногти на три часа», — смущаются другие.

@cocolcat💖💖💖Follow me for more #naildesigns#nails#nailthoughts#nailart#nailtutorial#polygel♬ Deep end slowed — :)

Про животных

Когда в душе тигр…

@agama_mamaВ душЕ она тигр♬ Among Us — iamjuampi

ну или ми-мишный собакен.

@vegastoriesOh no 🤦‍♂️😵 #dog #pomeranian #petlife #ohno #fyp #bath #dogsoftiktok♬ Capone — Oh No — 由user043998上传

Залипательно

Если у вас любимая девушка и руки растут, откуда надо (нет, мы сейчас не про Дзюбу), то можно удивить вторую половинку, при этом нехило сэкономив. Лайфак — как превратить 50 центов в кольцо, стоимостью в тысячу долларов.

Не благодарите и будьте внимательны в ювелирных и не только…

@green.rabbitWatch till the end 🤩 #foryoupage #foryou♬ оригинальный звук — krs050200

А вот еще одно место, где стоит быть осмотрительным. Казалось бы, что может быть опасного в простой рыбалке? Ничего, если у тебя в руках обычная удочка, а не подобная сеть. Иначе вместо вкусной корюшки к обеду можно получить пару-тройку лет тюрьмы.

«Лайкнул даже рыбнадзор», — шутят в комментариях.

«У нас бы за такое 3 года дали», — помнят об УК пользователи.

@captaincc1woooooooow😂😂#net #fish #fpy #foryoupage #fishing #foryou♬ Believer — Imagine Dragons

Пятничное

На этой радостной ноте хочется напомнить, что на календаре пятница! Последний рывок и можно выдохнуть — выходные. А что нужно человеку в конце трудовой недели? Правильно, немного вкусняшек….

@monakhovan_Го инcтy я там готовлю в cториc каждый день🥰 @monakhovan_ #рецепт #готовлю #recipe♬ оригинальный звук — monakhovan_

…объедашек…

@iriskavishnevaya#танецтренд #RedBullDanceYourStyle #питомецвтикток #кот #котвтопе #котврек♬ Rom Bim Bom — Rombi & Bombi

…и обнимашек.

 

@_mosyana_Ягодки мои🥰 #котята #милота #котэ #кошка #котикитикток♬ Оригинальный звук — DEPUTAT111

Всем пятничного настроения и, конечно же, любви!

Смотрите также

Тэги

Tik-TokДаваДавид Манукян