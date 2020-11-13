Популярные ролики в TikTok: жарим яйца со скорлупой, интрига Давы и ми-ми-мишный собакен

TikTok наступает на пятки популярному Instagram, захватывая в свои сети миллионы новых пользователей. Короткие ролики — явно самый актуальный формат в наше суетное время, когда каждая секунда на счету.
Teleprogramma.pro посмотрела самые популярные видео недели и вот вам наша пятничная подборка. Только позитив, полезные лайфхаки и море мимимшности для идеального пятничного настроения.
Интрига ценою в миллион лайков
В эту номинацию попали сразу несколько роликов, после просмотра которых хочется сказать что-то нецензурное. И вовсе не потому, что ролик плох, а потому что финала зритель так и не увидел.
Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян решил провести необычный эксперимент.
Ингредиенты:
- 160 литров колы,
- 2 кг ментоса,
- 1 вместительная емкость,
- 1 блогер.
Взорвется или нет? Вот в чем вопрос, но продолжение Дава обещал показать только после миллиона лайков.
@dava_m160л колы и 2кг ментоса😜 родные сделайте три раза «поделиться» — «прочее» — «отмена»🔥 как наберём 1млн лайков выложу продолжение❤️ #ролинаруке♬ РОЛЕКС — DAVA & Филипп Киркоров
«Будем держать кулачки, чтобы взорвался»,- лаконично отреагировали пользователи.
А вот еще одна любительница интриг. Что будет, если на сковороде пожарить яйца прямо в скорлупе? Не знаете? Вот и мы не знаем, а за счастливый или не очень финал, девушка хочет 50 тысяч лайков.
«Помой сковороду», — советуют пользователи.
«И крышку надо чистить, прежде чем видео снимать».
Судя по всему, до яиц мало кому есть дело. А некоторые вовсе настроены принципиально: «лайкать не буду, сама пожарю и посмотрю».
Видимо, подобные корыстные подходы не работают. Но в случае с яйцами можно провести эксперимент дома, а вот в авантюру с колой и ментосом лучше не связываться.
@toristori13Как вам идея,надавите на сердечко ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️♬ оригинальный звук — Виктория
Музыкальное настроение
Эти короткие ролики без всякой смысловой нагрузки традиционно мегапопулярны. Не думаем, просто качаем головой и тыкаем на сердечко — 6,3 миллионов лайков.
@addisonrechaun is a legend♬ original sound — Marissa
А вот серьезная конкурентка, 9 миллионов лайков и настоящий гагачат в комментариях. Здесь можно узнать, кто проспал уроки, какая погода в Новосибирске и почему сейчас не лето. Автор видео давно знакома публике, все больше своими локациями.
«О, ее опять заперли в туалете?», — приветствуют любимицу пользователи.
@charlidameliosomething fun coming soon… @breakthefloor♬ WAP x 7 RINGS by Adamusic — Adam Wright
Минутка красоты
Что делать, если сломался ноготь, лайфхак для девушек. Уникальная технология и более 8 миллионов лайков.
«А что, так можно было?»- удивляются одни.
«Теперь мой парень не верит, когда я ухожу делать ногти на три часа», — смущаются другие.
@cocolcat💖💖💖Follow me for more #naildesigns#nails#nailthoughts#nailart#nailtutorial#polygel♬ Deep end slowed — :)
Про животных
Когда в душе тигр…
@agama_mamaВ душЕ она тигр♬ Among Us — iamjuampi
ну или ми-мишный собакен.
@vegastoriesOh no 🤦♂️😵 #dog #pomeranian #petlife #ohno #fyp #bath #dogsoftiktok♬ Capone — Oh No — 由user043998上传
Залипательно
Если у вас любимая девушка и руки растут, откуда надо (нет, мы сейчас не про Дзюбу), то можно удивить вторую половинку, при этом нехило сэкономив. Лайфак — как превратить 50 центов в кольцо, стоимостью в тысячу долларов.
Не благодарите и будьте внимательны в ювелирных и не только…
@green.rabbitWatch till the end 🤩 #foryoupage #foryou♬ оригинальный звук — krs050200
А вот еще одно место, где стоит быть осмотрительным. Казалось бы, что может быть опасного в простой рыбалке? Ничего, если у тебя в руках обычная удочка, а не подобная сеть. Иначе вместо вкусной корюшки к обеду можно получить пару-тройку лет тюрьмы.
«Лайкнул даже рыбнадзор», — шутят в комментариях.
«У нас бы за такое 3 года дали», — помнят об УК пользователи.
@captaincc1woooooooow😂😂#net #fish #fpy #foryoupage #fishing #foryou♬ Believer — Imagine Dragons
Пятничное
На этой радостной ноте хочется напомнить, что на календаре пятница! Последний рывок и можно выдохнуть — выходные. А что нужно человеку в конце трудовой недели? Правильно, немного вкусняшек….
@monakhovan_Го инcтy я там готовлю в cториc каждый день🥰 @monakhovan_ #рецепт #готовлю #recipe♬ оригинальный звук — monakhovan_
…объедашек…
@iriskavishnevaya#танецтренд #RedBullDanceYourStyle #питомецвтикток #кот #котвтопе #котврек♬ Rom Bim Bom — Rombi & Bombi
…и обнимашек.
@_mosyana_Ягодки мои🥰 #котята #милота #котэ #кошка #котикитикток♬ Оригинальный звук — DEPUTAT111
Всем пятничного настроения и, конечно же, любви!