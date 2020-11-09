Что может грозить злоумышленникам, слившим в Сеть интимное видео Артема Дзюбы

Уже который день общественность обсуждает фривольное видео с участием футболиста Артема Дзюбы, которое попало в Сеть. Сам капитан питерской команды «Зенит» и национальной сборной по футболу объяснил, что несколько недель назад его телефон взломали и, теоретически, он был готов к любым неприятностям. На всякий случай почистил содержимое мобильного, но это не уберегло его от обнародования скандальной записи.

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Меж тем инцидент с участием футболиста заставил многих задуматься о том, что любое видео частного характера может попасть на всеобщее обозрение. Только как защитить себя от хакеров и мошенников разного рода? На эти и другие вопросы Teleprogramma.pro ответил адвокат Юрий Шель.

— Юрий, как бы вообще прокомментировали инцидент с участием Артема Дзюбы? Что может грозить злоумышленнику, слившему это видео в Сеть?

— Любое преступление, конечно, нужно доказывать. Но косвенно тут имеется состав преступления. Речь идет о статьях 137, 138 уголовного кодекса – нарушение неприкосновенности частной жизни. Злоумышленники влезли в телефон футболиста и достали оттуда информацию, если все действительно так и было.

Игрок извинился, сказал, что мы все небезгрешны, но не прокомментировал, как это видео попало в Сеть. Сам ли он отправил кому-то эти записи, или же их обнародовало третье лицо.

Если же Дзюба начал самостоятельно распространять это видео, тогда против него даже может быть возбуждено дело по статье 242 (распространение порнографии). Это тяжкая, арестантская статья. Поэтому без объяснений игрока очень трудно сказать, чья же это вина. Либо против него совершено преступление, либо он это сделал сам.

Кстати, тревожный звоночек уже был, когда Дзюба совершал имитацию полового акта со своим одноклубником – иранцем Сердаром Азмуном. Жалко, что футболист не сделал никаких выводов для себя.

Сейчас он попал в более серьезную историю. Я считаю, что это результат разнузданности. Публичный человек должен сдерживать свои эмоции и понимать, что любое видео с его участием может быть обнародовано.

— А вам жаль его?

— Да. Конечно, мне жаль Дзюбу. Вы обратили внимание на то, что за него стали заступаться его болельщики? Они начали говорить, что на видео — человек, похожий на Дзюбу. А на самом деле это не он. Но Артем Дзюба нашел в себе мужество признать свою вину и, тем самым, снял этот вопрос с обсуждения.

— Как защитить себя от подобных хакеров? Ведь у многих в памяти телефона могут храниться не только видео частного характера, но и паспортные данные, информация о банковских счетах…

— Мы очень слабо защищены. К сожалению, по статьям о неприкосновенности частной жизни возбуждают очень мало дел. И что-то доказать нелегко. Обычно проводится очень тяжелая компьютерно-техническая экспертиза, которая должна определить, каким же образом частное видео утекло в Сеть.

Лучше не совершать глупых поступков, которые могут убить репутацию. А что касается краж с телефона номеров банковских счетов, то «айфоны» хорошо защищают эти данные. Другие марки телефонов, например, Samsung или Nokia, конечно, больше подвержены такой опасности. С них крадут много банковской информации.

Последнее время мошенники активизировались, пытаются узнать пароли и взломать телефон. У меня таким образом пытались украсть деньги с Nokia, когда я дал объявление о продаже своих книг.

Напомним, тренер российской сборной Станислав Черчесов принял решение отстранить игрока от ближайших матчей, чтобы оградить его и всю команду от негатива и лишнего напряжения.

Вечером 8 ноября Артем Дзюба выступил с обращением, где рассказал, что винит в происшедшем только себя и поблагодарил всех своих защитников за поддержку.

Teleprogramma.pro советует читателям быть бдительным и время от времени проверять содержимое памяти своего телефона.