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Это любовь: Бузова в ультрамариновом платье в пол устроила сюрприз бойфренду

Пара отметила особенную дату.

Это любовь: Бузова в ультрамариновом платье в пол устроила сюрприз бойфренду
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова и ее жених Давид Манукян (Дава) отметили особенную дату для них двоих.

«В моем сердце живет любовь. Давид, ты все знаешь… Наш день», — написала певица в личном блоге, не раскрывая подробностей.

Девушка предстала перед возлюбленным в мерцающем ультрамариновом платье по фигуре с открытыми плечами и рукавами «три четверти». Волосы она собрала сзади в тугой жгут. Ее бойфренд примерил смокинг с бабочкой. Дальше его ждал сюрприз от возлюбленной.

Оля завязала возлюбленному глаза и привела в ресторан, где их ждали музыканты. Здесь для пары был накрыт роскошный стол с морепродуктами и горели многочисленные свечи.

«Смотрите, что она организовала! Самая высокая точка Radisson!» — не смог скрыть своих эмоций Дава.

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