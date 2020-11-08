Это любовь: Бузова в ультрамариновом платье в пол устроила сюрприз бойфренду

Ольга Бузова и ее жених Давид Манукян (Дава) отметили особенную дату для них двоих.

«В моем сердце живет любовь. Давид, ты все знаешь… Наш день», — написала певица в личном блоге, не раскрывая подробностей.

Девушка предстала перед возлюбленным в мерцающем ультрамариновом платье по фигуре с открытыми плечами и рукавами «три четверти». Волосы она собрала сзади в тугой жгут. Ее бойфренд примерил смокинг с бабочкой. Дальше его ждал сюрприз от возлюбленной.

Оля завязала возлюбленному глаза и привела в ресторан, где их ждали музыканты. Здесь для пары был накрыт роскошный стол с морепродуктами и горели многочисленные свечи.