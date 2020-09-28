«Мы предоставим все протоколы!»: организаторы «Детского Евровидения» о травле 11-летней Софии Феськовой

В пресс-службе Академии Игоря Крутого заявляют, что накруток не было и намерены предъявить доказательства своих слов.

В эпицентре скандала снова оказался детский вокальный конкурс. На этот раз травле подверглась 11-летняя победительница отборочного этапа «Детского Евровидения 2020» София Феськова из Санкт-Петербурга.

Некоторые пользователи Сети считают, что победа юной участницы в конкурсе незаслуженная и досталась ей с помощью накруток и подкупа жюри. Они уверены, что на самом деле первое место должен был занять уроженец Оренбурга Рутгер Гарехт, лидировавший на этапе зрительского голосования. Но вопреки всем возмущениям хейтеров именно София будет представлять Россию на «Детском Евровидении» в Варшаве.

«Каким боком эта проплаченная девочка смогла победить?» — это один из самых мягких комментариев, которые оставляют в Интернете в адрес Софии. Дошло даже до того, что кто-то залез на страницу конкурса «Детское Евровидение» в Википедии и в графах «Исполнитель» и «Название песни» оставил подписи: «София Богатая», «Позор Академии» и «Как купить победу недорого»?

Представители Академии Игоря Крутого возмущены масштабами травли Софии и призывают остановить поток оскорблений в ее адрес. Также организаторы отборочного этапа заявляют, что победа участницы была абсолютно честной и готовы предоставить все необходимые доказательства своих слов на официальной онлайн пресс-конференции в ТАСС 29 сентября.

На вопросы Teleprogramma.pro ответила представитель пресс-службы Академии Игоря Крутого Алена Мажарова.

— Алена, почему, на ваш взгляд, все-таки началась травля Софии?

— Травлю начали неуравновешенные и откровенно невоспитанные люди, которые сидят в Интернете и пишут уничижительные вещи об 11-летнем ребенке, о ее родных и близких. Мало того, что в адрес Софии звучит клевета, так еще и оскорбления, и угрозы. Это недопустимо по отношению к ребенку.

Конечно, мы пытаемся оградить Соню от всех этих негативных отзывов, поскольку это угрожает ее моральному состоянию. Родители предупреждены, они заботятся о Софии с этой точки зрения. Видимо, у людей много свободного времени, раз они позволяют себе устраивать травлю ребенка.

— Какие доказательства честности победы Софии вы собираетесь предъявить общественности?

— 29 сентября состоится онлайн пресс-конференция, где будут присутствовать Соня, генеральный директор академии Игоря Крутого, представители телеканала «Карусель», а также член звездного жюри Лена Катина, которая совершенно откровенно расскажет о том, как все проходило голосование. Несмотря на то, что это закрытая информация, мы собираемся предоставить все необходимые протоколы.

В связи с появлением ложной и непроверенной информации в адрес Академии и в адрес девочки мы будем вынуждены продемонстрировать их, чтобы показать, что голосование проходило максимально открыто и честно. В соответствии со всеми правилами Европейского вещательного Союза.

Хочу также подчеркнуть, что Академия — лишь организатор конкурса и не берет на себя ответственность за выбор победителя. Это только цифры: сумма результатов Интернет-голосования и голосования профессионального жюри. А Академия осуществляет организацию конкурса, подготовку и съемку концертных номеров участников.

— А что вы можете сказать о Рутгере Гарехте, который, по мнению некоторых зрителей, должен был занять первое место на отборочном этапе?

— Рутгер – победитель проекта «Голос. Дети» пятого сезона. Он выступал со своей прекрасной песней, очень талантливый мальчик, как и все другие финалисты. На отборочном этапе «Детского Евровидения» он был лидером зрительского голосования. Но по итогам общего голосования – жюри и зрителей – первое место все-таки заняла София Феськова, второе – Рутгер и третье – София Шкепа из Ярославля.

— А вот отец Рутгера Иван Гарехт рассказал в интервью «Комсомольской правде», что у него есть вопросы к механизму голосования…

— Это конкурс. И по правилам Европейского вещательного Союза первое место в нем остается только одно. Мы не можем распределить победу между двумя участниками, как это обычно бывает на телевизионных проектах. Еще раз повторю, что по всем цифрам победила София Феськова.

— Как ведет себя в этой ситуации сам Рутгер?

— Он выступил у себя в прямом эфире и попросил остановить хейт в адрес Сони. Я надеюсь, что это не поклонники Рутгера, а просто какие-то невоспитанные личности, ставящие перед собой цель захейтить маленькую девочку.

— А как чувствует себя сама победительница?

— Соня в стабильном прекрасном рабочем настроении. И у нее есть цель — подготовиться к выступлению на «Детском Евровидении» — максимально отрепетировать свой номер. София выступит с песней «Мой новый день».

Сейчас она занимается вокалом и хореографией. В ближайшее время к числу наставников Софии присоединится и педагог по актерскому мастерству. Она будет давать интервью, готовиться к выступлению, шлифовать свой номер, подбирать костюмы. Кажется, что впереди у Софии много времени. Но эти два месяца пролетят так быстро, что не успеешь оглянуться.

Напомним, конкурс «Детское Евровидение» состоится в Варшаве 29 ноября в формате телемоста. В его рамках каждый из участников будет выступать из своей страны. Прямую трансляцию конкурса в России будет вести телеканал «Карусель».

Кстати, скандал, аналогичный этому, разгорелся в прошлом году на конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале. Тогда первое место на проекте завоевала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получив в финале 56, 5 % зрительских голосов. Но пользователи Сети не поверили в результаты конкурса и были убеждены в том, что победу следует присудить обладателю второго места – уроженцу Казахстана Ержану Максиму.

Они заподозрили организаторов шоу в накрутке голосов, а родителей победительницы – в подкупе жюри.

После этого Первый канал аннулировал результаты голосования. Впоследствии было доказано, что накрутка действительно имело место быть. Чтобы загладить ситуацию, Первый канал организовал спецвыпуск, куда пригласил всех финалистов шоу. Однако Микелла Абрамова не пришла на него.

История закончилась тем, что Первый канал принял решение отдать денежный приз всем финалистам проекта. В итоге девять участников, в том числе и Микелла Абрамова, получили по миллиону рублей.

Мы верим, что история отборочного этапа конкурса «Детское Евровидение» все же развивалась по другому сценарию.

Ну, а Teleprogramma.pro желает Софии Феськовой удачи!