Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении–2020»

Финал Российского национального отборочного тура «Евровидения–2020» недавно прошел в Москве. Победительницей стала София Феськова из Санкт-Петербурга с песней «Мой новый день». Девочка представит нашу страну на Международном конкурсе детской песни в этом году.

В течение недели зрители конкурса, а также профессиональное жюри выбирали лучший детский голос — 2020. В состав музыкальных судей вошли Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Лена Катина, Полина Богусевич, Михаил Смирнов, Татьяна Цыварева и Алла Крутая.

Напомним, что том году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей. Однако, это не помешало юным вокалистам побороться за возможность представлять свою страну на Международном уровне.

«Даже не думала, что такое может случиться: что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше», — поделилась победительница отборочного тура.

Награду Софье Феськовой вручили участники прошлогоднего «Детского Евровидения» — Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева.

Напомним, что молодые талантливые певцы со всей Европы будут участвовать в финале Международного конкурса детской песни «Евровидение–2020» в Польше 29 ноября 2020г.