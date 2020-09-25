«По рюмочке накатим, а играем так, словно выпили каждый по пузырю»: Джигурда о пьянках с Волочковой

Актер также рассказал Teleprogramma.pro о том, что каждая женщина мечтает о чудище для сексуальных утех.

Несколько дней назад в Instagram Анастасии Волочковой появилось видео, где она запечатлена совместно с Никитой Джигурдой, трогающим балерину за грудь. При этом эпатажный Джигурда спрашивает артистку, что ей привезти из заморских стран. Волочкова просит у своего собеседника «чудище для сексуальных утех».

На видео также видно, что балерина, облаченная в футболку с надписью «Никто не уйдет отсюда девственницей», держит в руках стакан с алкогольным напитком. Похоже, действие происходит в шумной компании, в бане. Поскольку на заднем фоне виден накрытый стол и сидящая за ним группа людей.

В Сети, конечно, начали строить предположения, что обоих артистов связывают интимные отношения. И балерина в состоянии алкогольного опьянения раскрыла свой секрет на всю свою широкую аудиторию… В небольшом интервью Teleprogramma.pro Никита Джигурда объяснил происхождение этого видео.

«Я называю Анастасию доченькой не просто так. Каждый раз, когда я приезжаю к Насте в гости вместе со своей женой Мариной Анисиной, мы троллим. Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю. Что же касается данного видео, то это был день рождения Юрия Макеева — эксперта международного уровня. И когда мы все это записали, то сняли пьяные маски, а потом еще придумывали названия вместе с гостями».

— А как на такие фривольные видео реагирует ваша жена – фигуристка Марина Анисина? Неужели не ревнует, видя, как вы трогаете Анастасию Волочкову за грудь?

— Когда вы с мужем (обращаясь к нашему продюсеру Анастасии Морылевой. — Прим. ред.) пройдете тот Крым и Рим, который мы прошли вместе с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, когда я выступал в ночных клубах и у меня был кордебалет топлес, тогда и все поймете.

Я пою песни, читаю стихи, поглаживаю женщин, а вы наверняка не позволите своему мужу на сцене трогать голых девчонок. Я все-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют. И они созванивались в этот же вечер.

Отметим, что Никита Джигурда и Анастасия Волочкова давно дружат, часто посещают вместе светские мероприятия.

Отношения с Анастасией Джигурда называет «романом душ», а саму балерину своей духовной дочкой, которая пережила много испытаний и клеветы, но справилась со всеми трудностями.

Teleprogramma.pro будет следить за их совместными перформансами.