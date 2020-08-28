«Третий – лишний»: Анастасия Волочкова променяла на отдыхе в Турции возлюбленного на крокодила

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена с крокодилом, сделанным из полотенца. Возможно, это подарок бойфренда балерины, но не исключен вариант, что постаралась горничная. Танцовщица намекнула, что теперь она будет проводить ночи с крокодилом, а не с любимым мужчиной.

«Как же я люблю приятные сюрпризы! Этот крокодильчик — мне под стать. Буду спать с ним! Третий — лишний. И вам добрых снов». Анастасия Волочкова

Напомним, что несколько дней назад возлюбленный вывез балерину на отдых. Так как количество стран, где сейчас можно отдохнуть крайне ограничено, то танцовщица с будущим мужем отправились в Турцию.

Добавим, что Анастасия Волочкова, возможно, уже этой осенью станет женой. Она ранее анонсировала свою свадьбу, намеченную на октябрь. Правда часть поклонников танцовщицы считают, что никакого бойфренда у нее нет. Якобы звезда специально, рассказывая о мифическом мужчине, подогревает интерес к своей персоне.