«Он был человеком отдающим»: в Москве простились с актером Владимиром Андреевым

В Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым. Проводить актера и режиссера в последний путь пришли его родные, многочисленные друзья и коллеги по цеху, ученики, а также почитатели творчества.

Среди пришедших отдать последний поклон легенде советского кино можно было увидеть актеров Александра Ширвиндта, Александра Михайлова, Елену Скороходову, Евгения Герасимова, детского хирурга Леонида Рошаля и многих других знаменитостей. Все они старались поддержать добрым словом вдову Андреева – актрису Наталью Селезневу.

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В холле театра Ермоловой, которому Владимир Андреев отдал много лет, стоял большой портрет артиста в окружении многочисленных венков – от Союза кинематографистов, Электротеатра «Станиславский», Малого театра. А непосредственно церемония прощания проходила уже в зрительном зале театра им. Ермоловой.

Одним из первых слово взял Александр Ширвиндт. Худрук театра Сатиры подчеркнул, что у Владимира Андреева была мощная и большая биография. И сегодня таких людей практически нет.

«А есть искусственные интеллекты. Если же кто-то придумает искусственные таланты, то это значит, все, хана», — отметил Ширвиндт.

В ходе своей речи Александр Ширвиндт вспомнил, что 55 лет назад Владимир Андреев совместно с драматургом Михаилом Шатровым создали детскую театральную студию при театре Ленинского комсомола. И эта студия дала путевку в жизнь многим большим талантам, например, актрисе Алле Демидовой. Сам же Ширвиндт преподавал там сценическое движение, а Владимир Андреев ставил пьесы Шатрова.

«Он был естественным и неискусственным. Его биография была соткана из больших побед и высоких миссий. Но самом главное – он был человеком отдающим», — подчеркнул Александр Ширвиндт.

Актер и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов отметил, что Владимир Андреев обладал потрясающей энергетикой, которая буквально обволакивала всех, кто находился рядом с ним. Герасимов назвал Андреева великим человеком, актером, педагогом.

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Как известно, Владимир Андреев преподавал в ГИТИСе, а в число его знаменитых учеников входят Евгений Каменькович, Кристина Орбакайте, Виктор Раков, Елена Яковлева. Однако в зале присутствовали преимущественно студенты, которым Владимир Алексеевич передавал свой опыт последние годы жизни. Они едва сдерживали слезы, прощаясь с любимым мастером.

Сказать последнее «прости» своему другу на сцену поднялся и знаменитый детский хирург Леонид Рошаль.

«То, что Владимир Андреев делал на экране, называлось не игрой, а жизнью. Я еще раз прошу у него прощения за то, что лишний раз не позвонил, не спросил, не протянул руку», — признался Леонид Рошаль.

Все выступающие в зале выражали слова соболезнования вдове Андреева — актрисе Наталье Селезневой, которая старалась держаться очень мужественно. Но, выходя из здания театра Ермоловой после церемонии прощания, все же передвигалась, опираясь на друзей.

По традиции, актера провожали в последний путь продолжительными аплодисментами, не смолкающими на протяжении нескольких минут. Артист отдал любимой профессии более 65 лет…

Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище. Но память о нем будет жить в сердцах зрителей. Актер ушел из жизни 29 августа в возрасте 90 лет.