«Сижу в халате. Хорошо»: Александр Ширвиндт рассказал, как проводит время на карантине

С народным артистом связался Иван Ургант во время эфира на Первом канале.

В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале ввели новую рубрику «Встреча на безопасном расстоянии». Ее появление стало необходимым из-за того, что многие звезды уединились в своих домах на карантине и не могут прийти в телестудию.

больше по теме Юлия Михалкова подчеркнула фигуру платьем необычного цвета Образ звезда завершила актуальной сумочкой-портфелем.

Гостем онлайн-рубрики последнего шоу стал 85-летний Александр Ширвиндт, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, временно закрытого из-за пандемии коронавируса. Народный артист рассказал, чем занимается во время изоляции и как себя чувствует.

«Дома сижу в халате. Хорошо, не надо пилить к тебе. Правда хорошо дома. Ты еще молодой, не соображаешь. А твоя бабушка помнит, когда мы были невыездными. А сейчас мы невыходные. Поэтому бабке передай мой искренний поклон и поцелуй», — сказал любимец российской публики.

Актер посоветовал бабушке Урганта сидеть дома и зачитал отрывок из очерка Пушкина «Холера», где описывался карантин во время давней эпидемии. «200 лет прошло, а ничего не изменилось», — заметил Иван.

На прощание Ширвиндт посоветовал людям, соблюдающим режим самоизоляции, посмотреть фильм «Бабник» с собственным участием.