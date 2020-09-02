В Москве в Театре имени Ермоловой начинается прощание с Владимиром Андреевым

В Москве в Драматическом театре имени Ермоловой начинается прощание с народным артистом России Владимиром Андреевым. К зданию постепенно подходят люди. Здесь собираются его поклонники, театралы, а также просто те, кому этот человек при жизни был небезразличен. Как известно, Андреев пользовался народной любовью.

Отметим, что к зданию принесли траурный венок от электротеатра «Станиславский». На многих людях, которые пришли проститься с Владимиром Андреевым, медицинские маски. Пандемию, как известно, никто не отменял.

Напомним, что Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. Его жена, популярная актриса Наталья Селезнева, рассказывала о последних минутах жизни мужа. Она отлучилась в Москву в их квартиру с дачи. В это время актер ушел из жизни. За ним в последние годы жизни присматривала помощница Селезневой.

У Владимира Андреева остался сын от союза с Селезневой и дочь от первого брака с актрисой Натальей Архангельской.