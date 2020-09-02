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В Москве в Театре имени Ермоловой начинается прощание с Владимиром Андреевым

Актер ушел из жизни возрасте 90 лет.

В Москве в Театре имени Ермоловой начинается прощание с Владимиром Андреевым
Андреев ушел из жизни в 90 лет/http://globallookpress.com/

В Москве в Драматическом театре имени Ермоловой начинается прощание с народным артистом России Владимиром Андреевым. К зданию постепенно подходят люди. Здесь собираются его поклонники, театралы, а также просто те, кому этот человек при жизни был небезразличен. Как известно, Андреев пользовался народной любовью.

Отметим, что к зданию принесли траурный венок от электротеатра «Станиславский». На многих людях, которые пришли проститься с Владимиром Андреевым, медицинские маски. Пандемию, как известно, никто не отменял.

Венок. Фото
Венок от электротеатра «Станиславский»/Фото Ольга Храбрых

Напомним, что Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. Его жена, популярная актриса Наталья Селезнева, рассказывала о последних минутах жизни мужа. Она отлучилась в Москву в их квартиру с дачи. В это время актер ушел из жизни. За ним в последние годы жизни присматривала помощница Селезневой.

Прощание с Владимиром Андреевым. Фото
У Театра Ермоловой собрались поклонники Андреева / Фото Ольга Храбрых

У Владимира Андреева остался сын от союза с Селезневой и дочь от первого брака с актрисой Натальей Архангельской.

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