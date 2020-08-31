Бедная Настя: любимые мужчины Анастасии Волочковой - видеообзор
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Бедная Настя: любимые мужчины Анастасии Волочковой — видеообзор

Балерина не скрывает, что мечтает о свадьбе и простом женском счастье.

Бедная Настя: любимые мужчины Анастасии Волочковой — видеообзор
Анастасии Волочковой мужчины всегда дарили много цветов / фото Globallookpress © Komsomolskaya Pravda

Вокруг Анастасии Волочковой всегда кружили мужчины: кто-то в танце на сцене, кто-то с ухаживаниями вне ее.

Она вскружила голову бесчисленному количеству поклонников. Рядом с балериной были и олигарх, и программист, и даже личный водитель. Но ни с одним Волочкова не дошла до ЗАГСа.

Сейчас в жизни Насти наступила белая полоса. Она купается в любви и внимании и тщательно скрывает личность нового жениха. Кто он — покажет время, а пока смотрите в видео Teleprogramma.pro о тех, кто когда-то был рядом, но разбил сердце Анастасии.

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