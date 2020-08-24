Цветы в море: Анастасия Волочкова получает букеты даже в воде

Анастасия Волочкова наслаждается теплым морем на турецком побережье. Балерина радует поклонников откровенными фотографиями в купальниках, а в одной из публикаций в Instagram показала свои ноги. По ее словам, они такие длинные, что даже не поместились в кадр. При этом она заметила, что в ее душе хватает места для романтики.

Романтики и правда предостаточно в отпускных днях балерины. Чего только стоит букет цветов, который ей подарили прямо в море. Анастасия отметила, что ее так балует влюбленный мужчина.

«Получать цветы в море! Это так прекрасно быть любимой», — подписала снимок Волочкова.

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Имя своего возлюбленного балерина не называет. Но известно, что они отправились в предсвадебное путешествие и уже выбрали дату свадьбы. Волочкова пойдет под венец в очередную красивую дату — 20 октября 2020 года. К слову, с первым мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным, балерина связала себя узами брака тоже в красивую дату — 07.07.2007. Правда, позже пара рассталась.