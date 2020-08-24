«Ножки просто эталонные»: Волочкова в крохотном бикини раззадорила фанатов

На одной из фан-страничек Анастасии Волочковой появился ее свежий летний снимок, который сама балерина ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова предстала в морской волне, блеснув точеной фигурой в мокром купальнике. Балерина позировала лежа на животе, раззадорив фанатов соблазнительными изгибами звездного тела. Поклонники Волочковой восхитились ее стройными ножками, точеной талией и округлыми бедрами.

Сама Анастасия призналась, что даже выйдя на «пенсию», она не прерывает ежедневных тренировок у балетного станка. Кроме того, артистка тщательно следит за своим рационом и питанием. Уже много лет Волочкова не ест белый хлеб. А своим фирменным блюдом знаменитость называет икру на огурчиках. Также балерина варит питательные овощные супчики с острым перцем. Лишь изредка позволяя себе полакомиться куриной грудкой или сваренными вкрутую яйцами. В основном же балерина питается шпинатом, делая различные салаты.

«Ножки просто эталонные», «Дива!», «Настена, роскошно выглядите», «Очень красивая фигурка, а ножки видно натруженные», «Как тяжело поддерживать себя в такой идеальной форме», «Всю жизнь только шпинатом питаться! », «А купальник не маловат?!», «Супер, восхищаемся и любуемся», «Ни грамма лишнего веса», «Просто мечта, бомбезная», «Какие стройные ножки», «Обомлеть можно! Какие бедра», — отметили поклонники балерины.

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