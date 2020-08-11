Белоруссия может соединиться с Россией, а на Венеру отправится корабль: предсказания Ванги, которые…
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Белоруссия может соединиться с Россией, а на Венеру отправится корабль: предсказания Ванги, которые могут удивить

24 года назад скончалась знаменитая на весь мир ясновидящая, чьи пророчества продолжают шокировать мир.

Белоруссия может соединиться с Россией, а на Венеру отправится корабль: предсказания Ванги, которые могут удивить
14 октября 1993г., село Рупите. Ясновидящая Ванга / фото из личного архива племянницы Ванги Красимиры Стояновой, КП

Одна из самых знаменитых ясновидящих ушла из жизни 11 августа 1996 года. Одни считают Вангу пророком, другие — умело раскрученным брендом для зарабатывания денег. Ее пророчества то сбываются, то нет…

Она якобы предсказала теракт 11 сентября 2001 года в США и гибель подлодки «Курск», но в то же время несбывшимся оказалось ясновидение по поводу начала Третьей мировой войны с применением ядерного оружия в ноябре 2010 года.

Ванга очень подробно при жизни описала пророчества на 2020 год, потому как считала его опасным «годом пяти двоек».

Есть также предсказания на будущее, о которых многие могли не знать. Например, о судьбе Белоруссии и Болгарии.

Впрочем, подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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