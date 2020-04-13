«Русские найдут средство»: Наталья Бондарчук заявила, что Ванга предсказывала коронавирус

Дочь знаменитого режиссера Сергея Бондарчука написала в своей книге, что впервые услышала о «чуме» во время поездки в Индию.

Ситуация с пандемией коронавируса, которая уносит множество жизней по всей планете, заставила многих обратиться к пророчествам болгарской ясновидящей Ванги. По многочисленным свидетельствам, слепая прорицательница предугадала появление опасной болезни в 2020 году.

Подтверждает существование этого пророчества и знаменитая киноактриса, режиссер Наталья Бондарчук. Как пишет КП, Бондарчук написала в своей автобиографической книге «Единственные дни», что в поездке в Индию остановилась у Святослава Рериха, где впервые услышала о «чуме».

Бондарчук, общаясь со специалистами, узнала, что Святослав Николаевич виделся с Вангой. И провидица предрекала миру болезнь.

«Ванга говорила о том, что русские ученые найдут уникальное средство, которое остановит пандемию», — приводит слова Бондарчук «Комсомольская правда».

Причем, Наталья Сергеевна смогла там же узнать, что Рерих работал над созданием лекарства от будущей болезни.

Коронавирус, по данным на 13 апреля, в России унес жизни полутора сотен человек. Всего зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения. Во всем мире цифра заболевших приближается к двум миллионам.