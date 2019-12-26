«Все сбылось»: Зарубина призналась, что Ванга предсказала покушение на Евдокимова

Ольга Зарубина не смогла обрести счастье в личной жизни. Последний раз она закрутила роман с молодым человеком, но он оказался аферистом. Также до сих пор артистка вспоминает тяжелое расставание с Александром Малининым, от которого родила дочь Киру. Певец не верит, что это его наследница и не участвует в ее жизни.

В новом выпуске передачи «На самом деле» Ольга вспомнила, как общалась с известной провидицей Вангой, которой нет в живых уже больше 20 лет. По словам артистки, женщина предсказала ей несколько жутких вещей.

«Это было утром 20 февраля 1988 года, я приехала к ней в Петрич, где она проживала. Там была огромная очередь. Когда подошла моя очередь, я вошла к ней в комнату. Меня поразило то, что она просто стояла и молчала. Молчала она минуты три-четыре, ничего мне не говорила. Я начала нервничать, подумала может нужно выйти, и вдруг она начала произносить невнятные слова, фразы и попросила у меня сахар», — начала свой рассказал певица.

По ее словам, перед поездкой к Ванге ей посоветовали положить под подушку кусок сахара, чтобы женщина могла считать с него потом информацию. «Потом она перешла на крик и стала кричать: «Смерть, смерть!» Я испугалась, у меня закружилась голова. И тут она начала говорить, что мой близкий человек окажется в параллельном мире, его поместят в казенную комнату, его пронзит смерть и он воскреснет. Я ничего не понимала в тот момент, у меня был туман перед глазами», — рассказала Зарубина.

После такой странной встречи артистка хотела выбежать из комнаты, но, по ее словам, Ванга остановила ее. Артистка заверила, что ясновидящая напророчила ей ребенка, у которого не будет отца.

«Этот белоголовый принесет тебе несчастье и даже не пытайся искать встречи своей дочери с этим белоголовым, потому что он тоже сделает ей больно», — процитировала слова Ванги Ольга.

Певица считает, что провидица имела в виду Александра Малинина, который отказался воспитывать дочку и даже сомневался, что в жилах девушки течет его кровь. А вот первые слова Ванги о смерти, по мнению артистки, касались ее второго мужа Владимира Евдокимова. «Все сбылось», — подчеркнула звезда. Она рассказала, что во время поездки в Америку ее супруг захотел почистить организм, поэтому отправился в частное медицинское учреждение. Там артист провел три дня. От работницы учреждения она узнала, что у мужа начались галлюцинации.

«Он очень плохо себя чувствовал. Он ничего не говорил, губы дрожали. Я запомнила ужас и страх в глазах», — отметила звезда. По словам героини передачи, позже Евдокимов ей рассказал, что тогда ночью в больнице встретил девушку и парня. Один из них наставил на него пистолет. «Он остался жив благодаря монете, которую передала Ванга. Я ей не придала никакого значения», — заверила Зарубина. По ее словам, эти события произошли в 2004 году. Спустя год Евдокимов заболел раком желудка, а затем умер уже в 2008 году.

Эксперты в студии проверили слова певицы на детекторе лжи. Они подтвердили, что она общалась с Вангой и первое время ей не верила. Ольга резюмировала, что все ее предсказания сбылись. И предсказания касательно покушения на мужа и то, что ее дочь вырастет без отца.

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