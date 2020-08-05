30 июля пришли тревожные новости из Санкт-Петербурга: Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт, был найден мертвым. Его расчлененное тело полиция обнаружила в квартире, где он проживал с семьей. По подозрению в убийстве была задержана его жена Марина Кохал.

Картрайт стал известным после участия в рэп-баттле «Versus» в 2013 году, после чего записал несколько успешных студийных альбомов. Он был нетипичным представителем рэп-тусовки, принадлежал к хип-хоп андеграунду. Его часто критиковали за извилистость текстов и трудности с произношением шипящих звуков. Но музыкант продолжал свой путь, имел поклонников и концерты. Так о чем читал свой рэп убитый Энди Картрайт? Смотрите в видео Teleprogramma.pro.