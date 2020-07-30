В Петербурге нашли тело резидента Versus Battle Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге местная полиция разбирается в обстоятельствах смерти известного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Его расчлененное тело в нескольких пакетах стражи порядка нашли в квартире на Невском проспекте, где исполнитель проживал с женой Мариной.

Кстати, именно она разделала труп мужа на части, после того как последний скончался от передозировки наркотиков. Якобы для того, что скрыть смерть Александра от общественности. Во всяком случае именно такие доводы изложил правоохранителям адвокат женщины. Именно юрист по просьбе доверительницы набрал номер 112, чтобы сообщить о трагедии.

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Судя по всему, благоверная рэпера после того, как расчленила труп, не знала, что с ним делать дальше. Марину Юшко задержали. Не совсем понятны ее мотивы. Если музыкант действительно погиб из-за запрещенных веществ, зачем было это скрывать? Тут же, в жилище, следователи отыскали разделочную доску, молотки, тазы, окровавленное постельное белье. Эксперты выясняют истинную причину гибели артиста, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Добавим, что уроженец Украины Энди Картрайт начал музыкальную карьеру в хип-хопе в первое десятилетие 21 века. А в 2013-м после выхода альбома получил приглашение принять участие в рэп-шоу Versus Battle.