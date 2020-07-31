Жену убитого рэпера Энди Картрайта обвиняют в убийстве

Жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обвиняют в его убийстве. Следователи считают, что смерти музыканта предшествовала ссора супругов. На сайте Следственного комитета России сообщается, что Марине Кохал теперь грозит арест.

Специалисты предполагают, что конфликт возник из-за неприязни внезапно. Каким образом был убил музыкант, пока не установлено. Уже после всего совершенного женщина расчленила тело, чтобы избавиться от него.

больше по теме В крови убитого рэпера Энди Картрайта не нашли следов наркотиков Теперь главной подозреваемой в убийстве стала жена музыканта, Марина.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». За решеткой жена покойного Картрайта может провести от 6 до 15 лет. 36-летняя Марина Кохал была задержана 29 июля в Санкт-Петербурге. По утверждениям ее адвоката, Картрайт умер от передозировки наркотиками. Однако позже выяснилось, что в его крови не обнаружены следы психотропных веществ. Полиция изъяла из квартиры на Невском проспекте нож, разделочную доску, а также ножовку. Части тела рэпера были в холодильнике. Кохал планировала от них избавиться.