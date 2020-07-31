Жену убитого рэпера Энди Картрайта обвиняют в убийстве

Жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обвиняют в его убийстве. Следователи считают, что смерти музыканта предшествовала ссора супругов. На сайте Следственного комитета России сообщается, что Марине Кохал теперь грозит арест.
Специалисты предполагают, что конфликт возник из-за неприязни внезапно. Каким образом был убил музыкант, пока не установлено. Уже после всего совершенного женщина расчленила тело, чтобы избавиться от него.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». За решеткой жена покойного Картрайта может провести от 6 до 15 лет. 36-летняя Марина Кохал была задержана 29 июля в Санкт-Петербурге. По утверждениям ее адвоката, Картрайт умер от передозировки наркотиками. Однако позже выяснилось, что в его крови не обнаружены следы психотропных веществ. Полиция изъяла из квартиры на Невском проспекте нож, разделочную доску, а также ножовку. Части тела рэпера были в холодильнике. Кохал планировала от них избавиться.