Ориентация, пластика, национальность: Рустам Солнцев ответил на провокационные запросы пользователей Сети

На Teleprogramma.pro стартовал новый спецпроект, в котором можно задавать самые провокационные вопросы звезде.

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев — один из тех людей, про которых говорят «человек-загадка». Про него всегда ходило множество легенд, касающихся его нетрадиционной ориентации, отношения к пластическим операциям, дружбы с Ольгой Бузовой, любви к женщинам элегантного возраста.

Но экранный образ может кардинального отличаться от настоящего…

В рамках спецпроекта Teleprogramma.pro «Расколи звезду», Солнцев развеивает (или подтверждает) самые устойчивые мифы о себе.

Кто сегодня поселился в сердце эпатажного шоумена: мужчина или женщина? Пользовался ли он услугами пластических хирургов? Собирается ли Рустам заводить детей? Кто он по национальности?

Спецпроект Teleprogramma.pro «Расколи звезду» даст читателям возможность узнать о знаменитостях все то, о чем они хотели спросить, основываясь на самых популярных запросах Интернета.

Рустам стал первым гостем нашего видеошоу. А впереди еще много интересного!