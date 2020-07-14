«Смотрится нереально»: Бузова похвасталась мини-платьем в горох и трендовыми босоножками

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым смогла стать певицей. Теперь она зарабатывает не только как ведущая «Дома-2» и других проектов на ТНТ, но и еще как артистка и бизнесвумен. Теперь девушка часто блистает на светских раутах, а также каждый день находится под пристальным взором миллионов фанатов, поэтому регулярно пополняет гардероб. К слову, ее новый возлюбленный Давид Манукян тоже любит шопинг и недавно спустил в ЦУМе миллион рублей на одежду.

А вот Ольга на днях пополнила коллекцию обуви. Она купила туфли Jimmy Choo из новой коллекции и несколько босоножек с квадратным мысом, которые стали трендовыми этим летом. Ксения Бородина, Виктория Лопырева и другие модницы тоже приобрели себе не одну пару такой обуви. А теперь Бузова решила наконец-то примерить обновки. Она пришла на работу в черном мини-платье в горох собственного бренда, а также черных босоножках на шпильке.

Телеведущая стала красоваться перед зеркалом в гримерке. Девушка показала стройные ноги и загар, который получила в столице, когда каталась на яхте.

«И хоть на улице дожди, лето никто не отменял. Шикарная посадка! Во-первых, это плечики, все удобно. Тут такой поясочек, завязываешь и можно длину подкорректировать. Смотрится просто нереально и с кедиками, и с сабами, и с туфельками», — пояснила звезда.

Поклонники оценили звездный аутфит. Многие признались, что у Ольга стильный и женственный образ. Ну а о босоножках, как у телеведущей, мечтают многие девушки.