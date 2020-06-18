Екатерина Гордон: «Есть люди, которые не хотят оценивать деньгами потерю близкого, даже 100 миллионами»

Кстати, по слухам, сам актер предложил семье погибшего в ДТП 100 миллионов рублей.

В начале июня Михаил Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, вылетел на встречку в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице через несколько часов.

После случившегося Ефремов раскаялся, принес извинения семье погибшего и предложил моральную компенсацию.

По слухам, сумма варьируется в районе 100 миллионов рублей! Однако семья Захарова от денег категорически отказывается, расценивая жест актера как попытку откупиться.

100 миллионов рублей – это, конечно, огромные деньги. Но, если бы актер ее не предложил, то как действовал бы суд?

Журналисты Teleprogramma.pro попросили юриста Катю Гордон рассказать, как в принципе сумма моральной компенсации формируется в рамках закона.