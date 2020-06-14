Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов не получит особые условия в колонии

Недавнее ДТП, созданное актером Михаилом Ефремовым получило статус резонансного, все же редко звезды российского шоу-бизнеса попадают в истории со смертельным исходом. Многих жителей нашей страны волнует резонный вопрос, если даже артист получит реальный срок, не устроят ли ему в тюрьме «люксовые условия»? На это журналистам радио «Комсомольская правда» ответил адвокат Вадим Лялин.

По словам эксперта, есть два варианта развития событий. Первый это колония-поселение, а вот второй — колония общего режима. Как объяснил адвокат, поселение можно сравнить с пионерским лагерем для провинившихся взрослых, то есть строгости там мало. Но даже в таком случае никаких особых условия проживания актер получить не сможет, так как там и так все вполне неплохо.

Напомним, актер устроил смертельное ДТП 8 июня, его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон.