Сколько ты зарабатываешь: журналисты выяснили, сколько денег получал Михаил Ефремов

Доход артиста был больше, чем многие могут себе представить.

ДТП, в которое попал актер Михаил Ефремов, стало переломным в жизни актера. О незавидном будущем для звезды знают уже практически все, а журналисты «Комсомольской правды» решили выяснить, сколько денег зарабатывал Ефремов и на что предпочитал тратить свои доходы.

Гонорары актера за выступление с моноспектаклями были весьма прибыльным бизнесом, артист получал до полутора миллионов рублей. Регулярность подобных мероприятий тоже довольно частая. Также Ефремов участвует в выступлениях театра «Современник» в качестве приглашенного артиста.

Суммы там бывают разные, но в лучшие годы звезде удавалось за год получить около 11 миллионов рублей. Не забудем и о съемках в кино, порядка трех проектов в год приносили в копилку Ефремова по 130 тысяч рублей за один только съемочный день.

Суммарно за месяц актер в среднем получал около трех миллионов рублей, но все это было до той поездки, закончившейся смертью.