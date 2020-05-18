Алена Кравец о возможном разводе Полины Гагариной: «Карантин поместил всех как пауков в банку — вот и разлад»

В прессе появилась информация о возможном распаде семьи артистки. Сама же Полина никаких заявлений на этот счет не делает.

Певица Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков разводятся. Об этом написал портал Super со ссылкой на близкий источник из окружения пары. Пока новость остается лишь неподтвержденным слухом, и никто из супругов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

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Также портал сообщил, что три недели назад Дмитрий Исхаков был уволен с поста генерального директора ООО «Полина Гагарина» — организации, которая занимается концертной деятельностью артистки. Теперь же место Дмитрия заняла некая Юлия Экс.

Журналисты связались с супругом Полины Гагариной. Он не стал опровергать слухи о разрыве с певицей, но отметил, что официально они не развелись.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с пиар-директором Полины Гагариной Натальей Мостаковой. И вот какой комментарий она нам дала:

«Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент это все, что я могу сообщить».

Мы решили выяснить, что говорят о ситуации в звездной семье в столичном бомонде. И обратились за помощью к известной светской львице Алене Кравец.

«Насколько я знаю по слухам, разлад у них давно. И супруги уже два месяца не живут вместе. Я думаю, что в связи с карантином сейчас разведутся многие пары. Представьте, люди активно занимались своими профессиями, и очень редко пересекались. Иногда не могли видеться много дней. А карантин поместил всех, как пауков, в одну банку», — пояснила Алена.

— То есть, проблемы в семье Полины и Дмитрия все-таки начались в связи с карантином?

— Я слышала, что они возникли раньше. Но самоизоляция стала неким катализатором, лакмусовой бумажкой во всей этой истории. Когда в семье уже случались недомолвки, то происходящее лишь усугубляет ситуацию. И сейчас довольно много пар распадается.

— А слышали что-то о причинах разрыва?

— Насколько я знаю, у Полины довольно непростой характер. Она – девушка амбициозная и сильная. А мне кажется, сильным женщинам тяжело находиться долго в мире и согласии с партнерами. Рядом должен быть очень гибкий и понимающий человек.

А мы все же надеемся, что эта информация официально не подтвердится. И супруги не пойдут на столь кардинальные меры, а все же сохранят свою талантливую семью.