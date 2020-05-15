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«Мой большой мальчик»: Гагарина в лимонном платье позировала с сыном от первого брака

Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале похвасталась достижениями 12-летнего наследника.

«Мой большой мальчик»: Гагарина в лимонном платье позировала с сыном от первого брака
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

Первенца — сына Андрея — выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина родила, когда ей самой был 21 год. Отцом мальчика стал бывший избранник певицы Петр Кислов. Отношения пары продлились всего три года. В 2010-м поп-исполнительница рассталась с мужем. Впереди артистку ждал невероятный подъем и участие в «Евровидении».

Сейчас вместе со вторым супругом модным фотографом Дмитрием Исхаковым певица воспитывает трехлетнюю дочку Мию. В отличие от сына, которого знаменитость не раз показывала широкой публике, личико младшей наследницы артистка на фото не демонстрирует, снимая малышку либо в профиль, либо со спины.

В беседе с поклонниками Полина призналась, что гордится своим 12-летним сыном, который окончил этот учебный год на одни пятерки. Говоря об успехах и достижениях, наследника Гагарина уточнила, что ее наследник много времени проводит и в музыкальной школе. Примечательно, что Андрей уже успел догнать звездную маму по росту. На фото с сыном певица позировала в принтованном лимонном платье и в сапогах-казаках.

«Мой большой и невероятно самостоятельный мальчик закончил этот год на все пятерки! И в музыкальной школе тоже! Горжусь невероятно, особенно потому что сделал все сам. Люблю тебя, так держать», — отметила Полина.

К слову, артистка уточнила, что их с Дмитрием дочка уже проявляет лидерский и настырный характер. Гагарина заверила, что Мия очень отличается от старшего брата. Несмотря на то, что крохе всего три годика, она растет самостоятельной и любит всех «строить» дома.

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