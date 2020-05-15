«Приходится экономить»: Алена Кравец рассказала, как кризис повлиял на ее жизнь

Телеведущая, модель, певица и колумнист портала Teleprogramma.pro Алена Кравец в свежей колонке рассказала, как сегодня живет Рублевка. Светская львица отметила, что многие ее соседи, которые годами не бывали в России, вернулись в свои дома и затаились.

«В настоящее время они очень тихо сидят на своих виллах, запасшись всем необходимым, в том числе и аппаратами ИВЛ», — написала Кравец.

Но труднее всего сегодня все же приходится простым людям, предпринимателям, а также артистам и творческим людям. Кравец причисляет себя как раз к последним. И из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, девушка, как и многие артисты, отменила свои выступления. Кроме того, фэшн-съемки, мастер-классы, презентации тоже сорвались. Модель лишилась значительной части доходов и теперь вынуждена ужимать себя.

«Сейчас мне приходится экономить и более рачительно подходить к разного рода расходам. Скрепя сердце я немного сократила штат своих сотрудников, однако ряд ключевых персон оставила», — продолжила девушка.

Однако, звезда Instagram старается не падать духом и продолжает верить в то, что скоро все закончится. С присущим ей оптимизмом светская львица призывает своих читателей помнить, что из любой ситуации есть выход.