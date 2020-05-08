Про того, чьи письма берегла: Галкин, Водянова и другие звезды вспомнили близких, прошедших Отечественную войну

В этом году из-за пандемии присоединиться к акции памяти участников Великой Отечественной войны можно лишь дистанционно - в режиме онлайн на портале «Бессмертного полка России».

Но это не повод забыть о тех, кто бился с фашистами: вот и знаменитости с гордостью рассказывают о своих родных, внесших свой вклад в победу.

Максим Галкин: дед воевал с 22 июня 1941 года

Максим часто расспрашивал деда о войне, но тот отшучивался — фронтовики не любят говорить о сражениях. Артист рассказал о фото из семейного альбома: «Это мои бабушка и дедушка весной 1945 года в Вене на фоне дворца Шёнбрунн. Дед Григорий Робертович Прагин прошел всю войну, воевал с 22 июня, когда служил на границе под Брестом, прошел Сталинградскую битву, освобождал Югославию…».

Что касается бабушки, то, по словам Максима, ей, как и другим женам старших офицеров, после окончания войны разрешили приехать к своим мужьям — так она оказалась на этой фотографии.

больше по теме Максим Галкин объявил о переносе своих концертов на осень в эстонских городах Перед местной публикой теперь ему удастся выступить только во второй половине сентября.

Игорь Николаев: дедушка дошел до Берлина

Дедушка композитора Иван Николаевич Николаев прошел всю войну, участвовал во взятии Берлина. Друзья шутят, что фирменные усы Игорю достались по наследству от деда. Николаев говорит, что дедушка-фронтовик старался не вспоминать о войне:

«На летние каникулы меня возили к бабушке и дедушке в Саратов. Дедушка был тихий, обаятельный человек, очень меня любил. Никогда по нему не скажешь, что он воевал. Тишайший дед, который боялся мою властную бабушку!»

Наталья Водянова: дедушка и бабушка прошли всю войну

Супермодель живет во Франции, где ее навещает бабушка Лариса Гавриловна, живущая в Нижнем Новгороде. Увы, дедушки Натальи Виктора Филипповича не стало восемь лет назад. Оба — и Лариса Гавриловна, и Виктор Филиппович — прошли войну. Водянова в детстве проводила много времени с ними:

«Война и сделала их теми людьми, которыми они стали, которых я знала и так любила. Они самые трудолюбивые люди, которых я когда-либо знала. Дедушка ушел, а бабуня до сих пор вдохновляет меня каждый день своей красотой, дисциплиной, неиссякаемым интересом к жизни, требовательностью к себе. Дедушка много трудился, ухаживал за бабушкой и являлся настоящим джентльменом в самом лучшем советском понимании этого слова. И оба они были всегда в отличном настроении и приподнятом духе. После всего того, что они видели, пережили, прошли свой путь, они сумели не потерять себя. А еще после военной нищеты и голода они привыкли экономить, всегда имели дома НЗ…»

больше по теме Наталья Водянова в брюках с высокой талией и массивных ботинках предстала на фото с другом Модель поздравила известного журналиста с днем рождения, поделившись домашними кадрами.

Галина Боб: дед был авиационным техником

На прошлой неделе актриса с мужем присоединились к акции «Сад памяти» — посадили на приусадебном участке дерево в честь героя ВОВ из своей семьи.

Галина рассказывает: «Мой прадедушка Боб Дмитрий Антонович прошел всю Великую Отечественную войну в звании старшины, был авиационным техником 31-го истребительного авиационного полка. Я счастлива, что бог дал мне возможность знать моего героя лично!

Я помню его доброту и нежность, которые он дарил мне в детстве. Это был самый лучший прадедушка, о котором можно мечтать!»

Егор Бероев: прадед, Павел Шварёв, был изобретателем

У мужа Ксении Алферовой (на фото с супругой) интересная семейная история: «Мой прадед Павел Шварёв был изобретателем, и во время Великой Отечественной войны изобрел непробиваемое стекло для истребителей, за что был удостоен премии — огромной бутыли спирта!

Он взял паспорт своей жены, пошел в милицию, поставил эту бутыль и попросил, чтобы изменили запись в графе «национальность» моей прабабушки — она была из орловских немцев. Она воспитывала меня до шести лет, потом ее не стало…»

больше по теме Егор Бероев поделился архивным снимком деда, который умер в 35 лет Близкий родственник артиста был известным актером театра и кино в шестидесятых годах прошлого века.

Ирина и Ксения Алферовы: бабушка радисткой служила

Ксении Архиповне Алферовой 98 лет. Ее внучка, дочь народной артистки России Ирины Алферовой, была названа мамой в честь бабушки.

Ксения, также ставшая актрисой, рассказывает: «Бабушка прошла всю войну. Первую ее половину делала снаряды, вторую радисткой служила. Она, слава богу, жива и здорова и продолжает учить всех нас благодарить жизнь и Бога за все, что он нам посылает, с улыбкой встречать каждое утро и отдавать себя тем, кто нуждается в твоей любви, твоем тепле!

Мой дед Алферов Иван Кузьмич — фронтовик, его нет с нами, но он научил меня с улыбкой смотреть в лицо любым сложностям, учиться на своих ошибках, не унывать, к себе относиться с юмором, а к жизни — с любовью!».