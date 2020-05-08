«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Про того, чьи письма берегла: Галкин, Водянова и другие звезды вспомнили близких, прошедших Отечественную войну

В этом году из-за пандемии присоединиться к акции памяти участников Великой Отечественной войны можно лишь дистанционно - в режиме онлайн на портале «Бессмертного полка России».

Про того, чьи письма берегла: Галкин, Водянова и другие звезды вспомнили близких, прошедших Отечественную войну
Юморист Максим Галкин. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис. Модель Наталья Водянова. Фото: КП/Фролов Михаил

Но это не повод забыть о тех, кто бился с фашистами: вот и знаменитости с гордостью рассказывают о своих родных, внесших свой вклад в победу.

Максим Галкин: дед воевал с 22 июня 1941 года

Бабушка и дедушка Максима Галкина. Фото
Бабушка и дедушка Максима Галкина. Фото: Инстаграм

Максим часто расспрашивал деда о войне, но тот отшучивался — фронтовики не любят говорить о сражениях. Артист рассказал о фото из семейного альбома: «Это мои бабушка и дедушка весной 1945 года в Вене на фоне дворца Шёнбрунн. Дед Григорий Робертович Прагин прошел всю войну, воевал с 22 июня, когда служил на границе под Брестом, прошел Сталинградскую битву, освобождал Югославию…».

Что касается бабушки, то, по словам Максима, ей, как и другим женам старших офицеров, после окончания войны разрешили приехать к своим мужьям — так она оказалась на этой фотографии.

Игорь Николаев: дедушка дошел до Берлина

Певец Игорь Николаев с фотографией дедушки Ивана Николаевича Николаева. Фото
Певец Игорь Николаев с фотографией дедушки Ивана Николаевича Николаева. Фото: Инстаграм

Дедушка композитора Иван Николаевич Николаев прошел всю войну, участвовал во взятии Берлина. Друзья шутят, что фирменные усы Игорю достались по наследству от деда. Николаев говорит, что дедушка-фронтовик старался не вспоминать о войне:

«На летние каникулы меня возили к бабушке и дедушке в Саратов. Дедушка был тихий, обаятельный человек, очень меня любил. Никогда по нему не скажешь, что он воевал. Тишайший дед, который боялся мою властную бабушку!»

Наталья Водянова: дедушка и бабушка прошли всю войну

На фото Нталья Водянова с дедушкой Виктором Филипповичем и бабушкой Ларисой Гавриловной. Фото
На фото Нталья Водянова с дедушкой Виктором Филипповичем и бабушкой Ларисой Гавриловной. Фото: Инстаграм

Супермодель живет во Франции, где ее навещает бабушка Лариса Гавриловна, живущая в Нижнем Новгороде. Увы, дедушки Натальи Виктора Филипповича не стало восемь лет назад. Оба — и Лариса Гавриловна, и Виктор Филиппович — прошли войну. Водянова в детстве проводила много времени с ними:

«Война и сделала их теми людьми, которыми они стали, которых я знала и так любила. Они самые трудолюбивые люди, которых я когда-либо знала.

Дедушка ушел, а бабуня до сих пор вдохновляет меня каждый день своей красотой, дисциплиной, неиссякаемым интересом к жизни, требовательностью к себе.

Дедушка много трудился, ухаживал за бабушкой и являлся настоящим джентльменом в самом лучшем советском понимании этого слова. И оба они были всегда в отличном настроении и приподнятом духе. После всего того, что они видели, пережили, прошли свой путь, они сумели не потерять себя. А еще после военной нищеты и голода они привыкли экономить, всегда имели дома НЗ…»

Галина Боб: дед был авиационным техником

Посадили на приусадебном участке дерево в честь героя ВОВ прадедушки Боб Дмитрия Антоновича. Фото
Посадили на приусадебном участке дерево в честь героя ВОВ прадедушки Боб Дмитрия Антоновича. Фото: Инстаграм

На прошлой неделе актриса с мужем присоединились к акции «Сад памяти» — посадили на приусадебном участке дерево в честь героя ВОВ из своей семьи.

Галина рассказывает: «Мой прадедушка Боб Дмитрий Антонович прошел всю Великую Отечественную войну в звании старшины, был авиационным техником 31-го истребительного авиационного полка. Я счастлива, что бог дал мне возможность знать моего героя лично!

Я помню его доброту и нежность, которые он дарил мне в детстве. Это был самый лучший прадедушка, о котором можно мечтать!»

Егор Бероев: прадед, Павел Шварёв, был изобретателем

Ксения Архиповна Алферова. Фото
Ксения Архиповна Алферова. Фото: Инстаграм

У мужа Ксении Алферовой (на фото с супругой) интересная семейная история: «Мой прадед Павел Шварёв был изобретателем, и во время Великой Отечественной войны изобрел непробиваемое стекло для истребителей, за что был удостоен премии — огромной бутыли спирта!

Он взял паспорт своей жены, пошел в милицию, поставил эту бутыль и попросил, чтобы изменили запись в графе «национальность» моей прабабушки — она была из орловских немцев. Она воспитывала меня до шести лет, потом ее не стало…»

Ирина и Ксения Алферовы: бабушка радисткой служила

Ирина и Ксения Алферовы с фотографией Алферова Ивана Кузьмича. Фото
Ирина и Ксения Алферовы с фотографией Алферова Ивана Кузьмича. Фото: Инстаграм

Ксении Архиповне Алферовой 98 лет. Ее внучка, дочь народной артистки России Ирины Алферовой, была названа мамой в честь бабушки.

Ксения, также ставшая актрисой, рассказывает: «Бабушка прошла всю войну. Первую ее половину делала снаряды, вторую радисткой служила. Она, слава богу, жива и здорова и продолжает учить всех нас благодарить жизнь и Бога за все, что он нам посылает, с улыбкой встречать каждое утро и отдавать себя тем, кто нуждается в твоей любви, твоем тепле!

Мой дед Алферов Иван Кузьмич — фронтовик, его нет с нами, но он научил меня с улыбкой смотреть в лицо любым сложностям, учиться на своих ошибках, не унывать, к себе относиться с юмором, а к жизни — с любовью!».

Тэги

9 маябессмертный полкВеликая Отечественная войнаВОВГалина БОБДень ПобедыЕгор БероевИгорь Николаев
Loading...