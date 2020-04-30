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Звездный гость

Игорь Николаев обнародовал редкий кадр с близкими родственниками Киркорова

Королю российской поп-сцены исполнилось 53 года.

Игорь Николаев обнародовал редкий кадр с близкими родственниками Киркорова
Игорь Николаев. Фото Global look press.

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Одним из первых поспешил поздравить друга Игорь Николаев. В честь этого события композитор обнародовал в Сети архивные кадры с королем российской эстрады.

На одном из фото Игорь запечатлелся рядом с близкими родственниками Филиппа в самолете — его тетей Мари и детьми Мартином и Аллой-Викторией. Известно, что Киркоров часто берет детей с собой на гастроли, если это не вредит их учебе. А тетя, к слову, бывшая оперная певица, теперь занимается с его отпрысками музыкой. И очень близка как с самим певцом, так и с его наследниками.

Киркоров и Николаев с близкими. Фото
Киркоров и Николаев с близкими. Фото https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music/

Киркоров признавался однажды, что заваливает свою родственницу дорогими подарками и одеждой, мечтая, чтобы она выглядела в соответствии с его статусом. Но Мари настолько устала от сцены, что хочет в своем преклонном возрасте просто отдохнуть и побыть в кругу близких в удобных простых нарядах.

«Дорогой Филипп! С днем рождения! Он будет уникальным — без гостей и грандиозного праздника, а с детками и в семейном кругу! И это кайф! Счастлив поздравить тебя одним из первых (первым не получилось) с надеждой, что в следующем году ты сможешь быть на моем дне рождения, а я на твоем! Жизнь продолжается! Счастья, здоровья, творчества тебе, мой друг!» — написал Игорь Николаев в личном блоге.

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