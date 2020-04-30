Игорь Николаев обнародовал редкий кадр с близкими родственниками Киркорова

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Одним из первых поспешил поздравить друга Игорь Николаев. В честь этого события композитор обнародовал в Сети архивные кадры с королем российской эстрады.

На одном из фото Игорь запечатлелся рядом с близкими родственниками Филиппа в самолете — его тетей Мари и детьми Мартином и Аллой-Викторией. Известно, что Киркоров часто берет детей с собой на гастроли, если это не вредит их учебе. А тетя, к слову, бывшая оперная певица, теперь занимается с его отпрысками музыкой. И очень близка как с самим певцом, так и с его наследниками.

Киркоров признавался однажды, что заваливает свою родственницу дорогими подарками и одеждой, мечтая, чтобы она выглядела в соответствии с его статусом. Но Мари настолько устала от сцены, что хочет в своем преклонном возрасте просто отдохнуть и побыть в кругу близких в удобных простых нарядах.