«Хочет увести Галкина?»: дочь Самойловой и Джигана перевоплотилась в Аллу Пугачеву

Известный рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова воспитывают четверых детей – трех дочек и малыша Давида. Средняя из девочек, пятилетняя Лея, как отмечают поклонники звездной пары, — самая веселая из наследников. Не так давно она покрасила волосы в розовый оттенок, а теперь выдала очередную порцию бьюти-преображений.

На этот раз Лея предстала в образе Аллы Пугачевой. Она выбрала объемный парик, леопардовую кепи, черное платье и лодочки на шпильке. На личико девочки был густо нанесен макияж. Она очень позабавила свою маму – именно Оксана Самойлова обнародовала перевоплощение своей дочки в Instagram:

«В первую пятницу после карантина», — подписала снимок супруга Джигана.

Подписчики Самойловой в комментариях начали шутить по поводу внешнего вида Леи: