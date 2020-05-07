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«Хочет увести Галкина?»: дочь Самойловой и Джигана перевоплотилась в Аллу Пугачеву

Наряженную пятилетнюю Лею подписчики в Сети приняли за Примадонну.

«Хочет увести Галкина?»: дочь Самойловой и Джигана перевоплотилась в Аллу Пугачеву
Оксана Самойлова с дочками. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Известный рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова воспитывают четверых детей – трех дочек и малыша Давида. Средняя из девочек, пятилетняя Лея, как отмечают поклонники звездной пары, — самая веселая из наследников. Не так давно она покрасила волосы в розовый оттенок, а теперь выдала очередную порцию бьюти-преображений.

На этот раз Лея предстала в образе Аллы Пугачевой. Она выбрала объемный парик, леопардовую кепи, черное платье и лодочки на шпильке. На личико девочки был густо нанесен макияж. Она очень позабавила свою маму – именно Оксана Самойлова обнародовала перевоплощение своей дочки в Instagram:

«В первую пятницу после карантина», — подписала снимок супруга Джигана.

Подписчики Самойловой в комментариях начали шутить по поводу внешнего вида Леи:

«Лея хочет увести Галкина?», «Алла Борисовна», «Пугачева на минималках», «Лея, такая Лея! Звезда!», «Самая прикольная и смешная из детишек», — написали фолловеры.

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