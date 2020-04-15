«Не теряем времени зря в заточении!»: как Алла Пугачева живет в режиме самоизоляции

Свой 71-й день рождения Алла Борисовна встречает в самоизоляции — в замке в деревне Грязь вместе с детьми и мужем. «Телепрограмма» рассказывает, как устроена жизнь Аллы Борисовны сейчас.

Алла Борисовна не скрывает главное на сегодняшний день свое желание. «Детки мои, дайте мне возможность увидеть, как вы вырастете!» — молится Пугачева.

Певица мечтает увидеть, как ее младшие дети окончат школу, выберут профессию. В сентябре Гарику и Лизе исполняется семь лет, и к школе они уже готовы.

В садик дети теперь не ходят — родители перестали их туда водить еще до объявления карантина. Репетиторов перевели на онлайн-режим. Пугачева неплохо разбирается в гаджетах — надо же быть с детьми на одной волне. Вникая в урок французского у сына на планшете, Алла напоминает детям: «Не теряем времени зря в заточении!»

Ежедневно Алла Борисовна занимается с детьми музыкой, проводит развивающие занятия. «За нравоучения отвечает Алла, а я — больше за игровую часть», — рассказывает глава семейства Максим Галкин. Он с утра с детьми спешит на прогулку, играет с наследниками, развлекает.

«Мне кажется, что Гарик похож на меня, а Лиза — на Аллу. Ты понимаешь это по взглядам, по фразам, по жестам», — рассказывает Галкин.

В документальном фильме «Моя жена — Алла Пугачева» Галкин рассуждает о жене: «Изменились ее ожидания по поводу детей. Она как-то, наверное, по-другому предвосхищала встречу и общение с детьми. Оказалась в итоге абсолютной «мамой-мамой», беспокойной наседкой».

Все, что Алла Борисовна в молодости недодала старшей дочери Кристине из-за работы, она сейчас отдает Лизе и Гарику. «Дети иногда ревнуют нас. Внимание и мое, и Аллино является предметом торга между ними. Но по мере взросления они научились уважать наше желание пообщаться с каждым из них. Они у нас умные, к счастью. Так что все нормально», — рассказывает Галкин.

Для окружения семьи давно уже очевидно, что Максим Галкин — лучшее, что могло случиться в личной жизни Аллы Борисовны. Он сейчас и отец идеальный, и муж заботливый, и кормилец главный. Сам Галкин описывает свою супружескую жизнь как идиллию: «Мы вообще не конфликтуем. Раньше когда-то ссорились, но это было последний раз лет 15 назад. Мы очень хорошо уже друг друга знаем. Алла — очень мудрый человек, она мне часто говорит: «Где ты еще такую найдешь?» А я и не ищу!»

Семья счастлива в своем загородном доме в Подмосковье. С Максимом и Аллой также живут няня Гарри и Лизы и помощница по хозяйству. А вот гостей в деревне Грязь во время карантина не принимают. Вот и день рождения Аллы Борисовны пройдет в теплой домашней атмосфере. Традиционно куриные котлеты Алла Борисовна нажарит сама, какие-то блюда приготовит помощница. Ну а Гарик с Лизой и стихи прочтут, и поделками порадуют.

В отличие от некоторых коллег по шоу-бизнесу, Алла Борисовна самоизоляцию соблюдает строго, поэтому все поздравления будут только виртуальными. Пугачева любит нестандартные поздравления и сама не теряет хватки. Старший внук Никита Пресняков говорит, что бабушка иногда мочит такие шутки, что Максим их записывает, чтобы потом использовать в своих концертах. Кристина Орбакайте так характеризует маму: «Домашняя, пушистая, уютная — у нее всегда был такой потенциал, сейчас он просто раскрылся».

Замок — отличное место для самоизоляции: хочешь — в бассейне плавай, хочешь — по участку круги нарезай или в личный кинотеатр с детьми отправляйся. Раздолье! «На волю» выезжает только Максим — строго соблюдая все меры предосторожности.