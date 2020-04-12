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«День космонавтиков!»: Лиза Галкина восхитила отца артистичным поздравлением

Дочь Аллы Пугачевой вспомнила и про Вербное воскресенье, и про первый полет Гагарина.

«День космонавтиков!»: Лиза Галкина восхитила отца артистичным поздравлением
Лиза Галкина. Фото: Global look press

Наследница Максима Галкина и Аллы Пугачевой 6-летняя Лиза харизматично поздравила россиян сразу с двумя праздниками – Днем космонавтики и Вербным воскресеньем. Сделала она это с помощью папиного Instagram, немало растрогав отца милыми словами и эрудицией.

Вначале девочка поздравила всех с православным праздником, сжимая в ладошке веточки вербы. А потом вдруг вспомнила про второй праздник и, смешно коверкая слова, заявила: «И еще День космонавтиков!»

Лиза не только поздравила людей с первым вылетом в космос, но и блеснула отличными знаниями по этимологии слова «космонавт» в мировых и исторических масштабах.

«Вот это да! Я даже не знал» — опешил Максим Галкин от услышанного.

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