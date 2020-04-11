«Получила видеокомпромат на мужа»: какая кошка пробежала между Джиганом и Оксаной Самойловой

Жена 34-летнего рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова на прошлой неделе сообщила, что решила развестись из-за измен и неадекватного состояния отца ее четырех детей.

У Оксаны в Инстаграме больше 11 миллионов подписчиков, а у Джигана — больше четырех. Многие, любуясь красивыми картинками в соцсетях, считали эту семью образцом любви и верности.

Но картинка оказалась фальшивкой. Джиган, который стал известен благодаря хитам «Держи меня за руку», «ДНК» и «Надо подкачаться», теперь пугает друзей своим поведением.

«Сердце разрывается от боли»

Оксана Самойлова и Джиган прожили вместе десять лет. У пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и Давид, который родился в феврале.

Джиган уговорил жену в начале года улететь рожать в Майами, а домой в Россию они вернулись две недели назад. Улетали счастливой семьей, а домой приехали в состоянии развода.

Самойлова сообщила об этом эмоционально: «Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он клялся здоровьем наших детей, что любит только меня и никогда не изменял… И я верила, потому что добрая и наивная…

И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, человек, выходя из дома, может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит… Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое…»

В Америке Самойлова получила видеокомпромат на мужа, узнала о его многочисленных изменах. Фото и видео, подтверждающие интрижки рэпера, появлялись в соцсетях регулярно — странно, что Оксана их не видела.

А еще Джиган в Америке сорвался, переборщил с запрещенными веществами и оказался в реабилитационном центре, где пробыл всего неделю. Он сбривал брови в прямом эфире, гулял голым по улицам…

И сейчас на родине продолжает чудить: находясь на карантине после заграничной поездки, закатил вечеринку, его навещал друг, рэпер Гуф, и вскоре после этой вечеринки близкие отправили Гуфа в реабилитационную клинику… Друзья предложили такую же помощь Джигану — хочется верить, что «и его вылечат» в ближайшее время.

Деньги на исходе

Мастер спорта Украины по кикбоксингу Денис Устименко-Вайнштейн (таково настоящее имя Джигана) приехал в Москву, чтобы стать музыкантом.

А вторую свою мечту о большой семье начал осуществлять после того, как в московском ночном клубе закрутил любовь со студенткой из Ухты Оксаной Самойловой.

Когда карьера у музыканта пошла в гору, он купил просторную квартиру в столице. Вскоре семья продала пентхаус в центре Москвы и перебралась в дом на Новой Риге, а два года назад, продав эту недвижимость, купила еще более просторный особняк с бассейном в элитном подмосковном поселке.

После возвращения из Америки Оксана с детьми и мамой живет в доме, а Джиган «ютится» в своей студии, которая оборудована здесь же.

Еще недавно в интервью рэпер хвастался, что зарабатывает около 5 миллионов рублей в месяц. Сейчас работа у артистов стоит — все выступления под запретом.

Но если Джиган за время карантина пройдет реабилитацию, то возможно чудо — на волне интереса к разводу рэпера может накрыть волна популярности, как когда-то случилось с Ольгой Бузовой. Кстати, в прошлом году заказник с Джиганом стоил около миллиона рублей.

Если рэпер не возьмется за ум, то непонятно будет, на какие средства придется жить Оксане и ее детям. Вряд ли сбережений хватит надолго — говорят, что деньги у пары заканчиваются, ведь они всегда жили дорого-богато.

По закону рэпер должен будет платить алименты в размере 50% доходов. Однако пока этих доходов нет. И, скорее всего, Оксане будет выгодно договориться с Джиганом о получении денег на содержание семьи без официальных алиментов. Частенько артисты не декларируют гонорары за частные концерты, а это их главный источник дохода.

Кстати, Самойлова себя всегда позиционировала как успешную бизнесвумен. Чем она только не занималась! Однако больших доходов это не приносило.

Сейчас у Самойловой собственный бренд одежды, которую она реализует через интернет-магазин. По оценкам экспертов, на доходы от этого бизнеса с трудом можно прожить одному. В общем, для того чтобы семье продолжить комфортную в финансовом плане жизнь, Джигану надо реабилитироваться во всех отношениях.