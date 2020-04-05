Перевоспитывается: Джиган снова попал в больницу

О том, что рэпер госпитализирован, сообщил его коллега Алексей Долматов.

После того как многодетная мать и звезда Инстаграма Оксана Самойлова объявила о том, что разводится с супругом, Джиган резко перестал появляться в своем микроблоге в Инстаграм. Подписчики забили тревогу, стали гадать, куда мог исчезнуть их кумир. И, наконец, стало известно, где он сейчас. Своим подписчикам рэпер Гуф, он же Алексей Долматов рассказал:

«Джиган в больничке» — ответил на вопрос одного из фолловеров музыкант.

Это не первая госпитализация Джигана за весну. Так, будучи в Майами, рэп-исполнитель был направлен на лечение в рехаб – клинику для нарко- и алкоголезависимых. По многочисленным сведениям, его туда «упекла» супруга Оксана Самойлова, устав от выходок супруга.

Но спустя неделю певец выписался и вернулся домой. Причем, судя по публикациям, клиника не исправила певца: он то и дело шокировал своих фанатов жутким контентом в соцсети.