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«Плакать лучше в «Бентли»: Самойлова поделилась уроком, который ей преподал Джиган

Многодетная мать всегда знала, что рассчитывать она может только на себя.

«Плакать лучше в «Бентли»: Самойлова поделилась уроком, который ей преподал Джиган
Оксана Самойлова/Фото: https://www.instagram.com/p/B7xPb6IIHPV/

Заявившая о разводе с Джиганом модель Оксана Самойлова поделилась уроком, который ей преподал рэпер. Напомним, многодетная мать решила разойтись с музыкантом спустя 10 лет отношений. Долгое время Устименко и Самойлова считались идеальной Instagram-семьей, но после поездки в Майами, где на свет появился маленький Давид, стало очевидно, что пара утаивала от общественности существующие проблемы.

В личном микроблоге Самойлова отметила, что, несмотря на негативный опыт, она не разочаровалась в мужчинах. Оксана уверена – в мире по-прежнему существуют достойные представители сильного пола, которые готовы оберегать свою женщину. Однако знаменитость на собственной шкуре прочувствовала главное – рассчитывать всегда нужно только на себя.

«Детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами. Если бы так не было, я была бы в 1000000 раз в более сложной ситуации. Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди», — озвучила свои соображения она.

Своим подписчицам Оксана посоветовала развиваться, дабы сохранять уверенность, что в случае критической ситуации они смогут прожить без чужого плеча.

«В любом случае, плакать лучше в «Бентли», а не на засаленной кухне», — резюмировала она.

Опровергла также Оксана и тот факт, что все эти годы знала об изменах Джигана. Многодетная мать заявила, что всю совместную жизнь супруг обманывал ее и это стало пренеприятнейшим сюрпризом.

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