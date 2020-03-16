«Мне это нравится»: Высоцкая в берете примерила очки с оправой в виде ромбов

46-летняя Юлия Высоцкая приняла участие в новой портретной фотосессии. На личной страничке в Instagram телеведущая поделилась с верными почитателями понравившимся ей снимком. Так, перед объективом фотокамеры супруга 82-летнего Андрея Кончаловского предстала в берете, примерив дизайнерские очки с оправой в виде ромбов.

«Мне это нравится», — таким хештегом возлюбленная именитого режиссера сопроводила свежее фото.

В одном из недавних интервью актриса призналась, что она завидует европейским женщинам, которые даже в зрелом возрасте привлекают внимание мужчин, несмотря на появлении первых морщинок и других несовершенств кожи. По словам телеведущей, она боится стареть.

Примечательно, что супруга хоккеиста Игоря Макарова, отвечая на вопрос о страхе перед старением, заявила, что абсолютно не переживает из-за того, что у нее появятся морщинки. Ведь с этим, как считает светская львица, в свое время столкнется каждая женщина. При этом 48-летняя Лера Кудрявцева уточнила, что она не хочет стать немощной.

К слову, в студии ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале муж Юлии Высоцкой объяснил, как его жена получила одну из эпизодических ролей в фильме «Грех». Так, Андрей Кончаловский подметил, что когда супруга приехала навестить его в киноэкспедиции, они в перерыве между съемками придумали этот маленький эпизод. Несмотря на то что жена режиссера появилась в фильме, слов по сценарию у нее не было. Избранник Высоцкой заверил, что любимая женщина всегда должна быть в кадре, признавшись тем самым Юлии в чувствах.