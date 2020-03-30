«Берегите близких»: Лазарев показал смеющуюся дочку Анну и подросшего сына

Лидер сотни в шоу «Ну-ка, все вместе!» призывает подписчиков оставаться дома. Сам певец сидит на карантине с детьми.

Сергей Лазарев на карантине сидит с детьми. Одной из первых о самоизоляции сообщила 45-летняя Яна Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на протяжении двух недель не выходила на улицу после поездки во Франции. И как только у бизнесвумен закончился карантин, власти Москвы настояли на том, чтобы горожане без надобности не покидали своих квартир.

Самоизоляцию поддержала и Ирина Дубцова. Выпускница «Фабрики звезд» не без иронии подметила, что остается дома не потому, что она больна, а из-за того, что считает себя «трусихой».

Вслед за мэром Москвы придерживаться правил самоизоляции москвичей призывает и Сергей Лазарев. Певец просит поклонников беречь себя и своих близких.

Сам лидер сотни в шоу «Ну-ка, все вместе!» на карантине проводит время с детьми. На личной страничке в Instagram Лазарев поделился редкими кадрами, запечатлев, как смеется его маленькая дочка Анна. Компанию сестренке составил и пятилетний Никита. Так, помимо наследницы, Сергей показал и подросшего сынишку.

«Оставайтесь дома! И будьте здоровы! Берегите близких», — добавил певец.

К слову, о том, что у него родился второй ребенок, Сергей Лазарев впервые рассказал в интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион». Певец признался, что у его детей стопроцентное родство. Отпрысков Сергея вынашивали две разные суррогатные мамы, но у них одна биологическая мама на двоих.