По-весеннему: Месхи не оставил без внимания фотосессию падчерицы от Климовой

18-летняя дочка Екатерины Климовой в этом году не только получает аттестат зрелости, но и поступает в вуз. В недавнем интервью бывшая возлюбленная Гелы Месхи подметила, что ее старшая наследница не хочет связывать свою судьбу с актерским ремеслом. Звездная мама во всем поддерживает дочку, считая, что она сама может определиться с будущей профессией. Ранее Елизавета подумывала стать журналистом, девушку привлекала общественная тематика.

Пока Хорошилова-младшая учится в Ломоносовской школе. У девушки есть молодой человек. Как и ее мама, Елизавета не любит распространяться о личной жизни. Известно, что бойфрендом наследницы Климовой стал ее близкий друг. Судя по всему, взаимная симпатия подростков со временем переросла в более глубокое чувство и они начали встречаться.

Елизавета не так давно приняла участие в весенней фотосессии, представ перед объективом фотокамеры в образе Панночки с цветочным венком на голове.

«Дочка такая же красивая, как и мама!!», «Красавица», «Чудесная девочка!», «Какая красивая весна! Так похожа на маму», — такие комментарии появились под свежими снимками Елизаветы.

Примечательно, что портретные снимки падчерицы от Климовой оценил и бывший возлюбленный актрисы Гела Месхи. Он поставил «лайк» под теми кадрами, которые опубликовала Екатерина на личной страничке в Instagram.

В одном из интервью еще до развода с актрисой Гела признался, что был удивлен тем, какими воспитанными и ответственными растут дети его избранницы. Наследники Климовой с легкостью приняли Месхи в семью, поддержав выбор мамы. В этом союзе у Екатерины появилась младшая дочка Белла, ей четыре года.