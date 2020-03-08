По-весеннему: Климова в пастельном пальто голубого оттенка предстала на фото с букетом роз

Примечательно, что в комментариях к снимку Гоша Куценко поздравил 42-летнюю актрису с Международным женским днем.

На личной страничке в Instagram 42-летняя Екатерина Климова опубликовала свежий снимок из недавней студийной фотосессии. На портретном фото экс-супруга Гелы Месхи позировала в пастельном пальто актуальной небесно-голубой палитры. Примечательно, что перед объективом фотокамеры актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала с букетом роз.

«С праздником нас!» — обратилась Екатерина к верным почитательницам.

Стоит отметить, что в комментариях к снимку знаменитость с Международным женским днем поздравил и экс-возлюбленный Марии Порошиной Гоша Куценко.

«Поздравляю, Катюша!» — добавил актер.

Напомним, что Климова воспитывает четверых детей. К слову, у одного из ее бывших мужей — Игоря Петренко — пять наследников. Причем старших отпрысков: тринадцатилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Корнея — артисту подарила Екатерина. В браке с Кристиной Бродской, которая не так давно открыла собственную семейную фотостудию, у Петренко появились три дочери: София-Каролина, Мария и Ева.

Кроме того, у Екатерины Климовой есть 18-летняя дочь Елизавета и четырехлетняя Белла. Старшую наследницу актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова, а младшую — от Гелы Месхи.