«Далека от султанши»: Феттахоглу запечатлела себя без макияжа в домашней обстановке

После съемок в турецком сериале «Великолепный век» — 39-летняя Нур Феттахоглу — поэкспериментировала с цветом волос. Если раньше знаменитость отдавала предпочтение темно-шоколадному оттенку, то на этот раз партнерша Халита Эргенча решила перекраситься в рыжий, сделав ставку на медный цвет.

На личной страничке в Instagram Феттахоглу опубликовала снимок из личного альбома. Нур запечатлела себя без макияжа в домашней обстановке. Примечательно, что вне съемочного процесса актриса крайне редко пользуется макияжем. Впрочем, как и Мерьем Узерли (Хюррем султан, — Прим. ред.).

«Красавица», «Наша Махидевран!», «Самая достойная, и без макияжа прекрасна», «Далека от султанши, но все равно лучше всех», — такие комментарии появились под свежим снимком Нур.

Вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу актриса из «Великолепного века» воспитывает единственную дочь Элису Гюзин. Малышка появилась на свет в феврале 2016 года. Наследнице Феттахоглу исполнилось четыре годика. К слову, у экранной соперницы Нур (Махидевран султан, — Прим. ред.) по сериалу — 36-летней Мерьем Узерли — тоже подрастает дочь. Крошка Лара на два года старше Элисы, ей шесть лет.

Напомним, что еще до рождения дочери Феттахоглу столкнулась с семейными проблемами. Около полугода Нур жила отдельно от мужа. Однако спустя несколько месяцев, актриса все-таки решила побороться за свой брак. Так, знаменитость вновь сошлась с Левентом. По прошествии девяти месяцев, Нур родила избраннику ребенка. Супруги до сих пор вместе.