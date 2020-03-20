Ничего лишнего: Мерьем Узерли отдала предпочтение естественному макияжу

36-летняя Мерьем Узерли в повседневной жизни вне съемочного процесса отдает отдает предпочтение натуральной красоте. Так, находясь дома, партнерша Халита Эргенча решила порадовать поклонников свежим селфи.

В кадре актриса из турецкого сериала «Великолепный век» предстала с собранными волосами, отказавшись от яркой губной помады и румян. Знаменитость выбрала более естественный макияж, сделав акцент на глаза. Так, Мерьем подкрасила ресницы черной тушью и нанесла фиксирующий гель на брови. Кроме того, актриса воспользовалась бесцветным блеском для губ.

На фото Узерли предстала в простой васильковой футболке. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, партнерша Халита Эргенча сменила прическу. После каре до плеч актриса нарастила локоны. Теперь у нее длинные волосы ниже талии.

Напомним, что в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли сыграла одну из главных женских ролей. В исторической ленте она предстала в роли Хюррем султан — наложницы султана Сулеймана. К слову, экранная дочка актрисы — Пелин Карахан (Михримах султан) моложе Мерьем всего на год. Однако незначительная разница в возрасте не помешала девушке вжиться в роль.

После окончания съемок в сериале «Великолепный век» Узерли продолжила сниматься в кино. Примечательно, что о личной жизни актриса старается не распространяться. С отцом своей шестилетней дочери Лары знаменитость не поддерживает отношения. Мерьем призналась, что она не может назвать себя идеальной мамой. Однако актриса делает все для того, чтобы ее ребенок рос в любви и заботе.