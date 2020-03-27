«Твоя разболтанность может привести к чьей-то смерти»: почему пожилые звезды послушно сидят дома

На следующей неделе у многих россиян случатся незапланированные каникулы — распустить людей по домам ради того, чтобы снизить темпы распространения эпидемии нового коронавируса, распорядился 25 марта президент России Владимир Путин.

На сегодняшний день в регионах РФ зафиксировано лишь 840 подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19, однако во всем мире число заболевших составляет уже около 500 тысяч человек, из них более 22 тысяч умерли.

Статистика показывает, что вирус обычно уносит жизни тяжелобольных людей, либо тех, у кого сильно ослаблен иммунитет. Но абсолютное большинство умерших — это пожилые люди, к примеру, средний возраст жертв коронавируса в Италии 4 марта составлял 81 год.

Специалисты поясняют, что с возрастом иммунная функция снижается и человек становится более восприимчивым к различным заболеваниям.

Как правило, у пожилых людей, заразившихся коронавирусом, уже имеются заболевания сердца и сосудов, почек, сахарный диабет или ожирение. В совокупности с возрастом такие проблемы сильно снижают шансы пережить вызванную вирусом пневмонию, а потому в период эпидемии именно пожилым людям нужно приложить все силы для того, чтобы его не подхватить.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, а соблюдают ли столь необходимый для них режим самоизоляции российские знаменитости в возрасте от 70 лет и старше.

Инна Чурикова: «Может быть, эти страдания мы заслужили»

Знаменитой российской и советской актрисе, народной артистке СССР Инне Чуриковой сейчас 76 лет, ее супруг — режиссер и сценарист Глеб Панфилов — на девять лет старше. Как оказалось, семья не стала дожидаться обращения президента и «самоизолировалась» чуть раньше.

«Сейчас наши театры не работают и мы, актеры, сидим дома. Я живу за городом и, когда на улице прекрасная погода и солнце манит, позволяю себе выйти погулять со своими подружками — тремя собаками корги. Помимо этого у меня очень много материала, который я должна прочесть, и я это делаю. И потом я, конечно, слежу за новостями — происходящее вокруг меня очень сильно волнует. Мне хочется, чтобы человечество победило этот вирус».

Актриса отметила, что к проблеме нужно подходить ответственно: избегать мест скопления народа, соблюдать правила гигиены, слушать рекомендации врачей.

«У нас многие люди не верят в серьезность происходящего, молодые люди даже смеются над теми, кто носит маски. В такой непростой момент им смешно. Мне кажется, людям нужно меняться. Надо очень строго к себе относиться, придерживаться порядка, думать не только о себе, но и об окружающих. Молодой и крепкий человек не почувствует болезни, но может оказаться опасным для других. И это уже великий грех», — считает Инна Михайловна.

По ее словам, свалившаяся на человечество пандемия может быть наказанием свыше, неким испытанием, которое мы все должны пройти.

«Может быть, эти страдания мы заслужили. Может быть, мы неправильно живем и выбрали себе неправильные ценности. Хорошо бы об этом подумать, пока есть время», — сказала актриса.

Владимир Винокур: «Президент сказал – я делаю»

71-летнего юмориста Владимира Винокура весь день закидывают звонками в связи с болезнью его друга Льва Лещенко. Лев Валерьянович, как передают СМИ, подхватил коронавирус и сейчас с двусторонней пневмонией лежит в реанимации.

«Я уже в карантине, соблюдаю. Из дома не выхожу, я против. На карантине учу новые тексты, репетирую. Эпидемия ведь вечно не продлится. Что касается телевизора, то я его не смотрю, потому что уже надоело — тема у них одна единственная. Я посмотрел только обращение президента, он сказал — я делаю».

Владимир Натанович считает, что россияне уже начали осознавать, для чего нужен карантин, и почему необходимо сидеть дома.

«Будут сидеть. Потому что средства массовой информации — газеты и журналы, радио и телевидение — свое дело сделали, жути нагнали и теперь все нормально, все прекрасно. У нас и врачи лучшие, и народ дисциплинированный, который перенес за всю историю столько невзгод, что эту мы теперь перешагнем и все будет нормально», — уверен Винокур.

Леонид Якубович: «Самое страшное это паника»

Актер и ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, которому в июле этого года исполнится 75 лет, тоже никуда не выходит. Правда, он и до этого долгое время работал дома.

«Во-первых, я сейчас книгу дописываю. Во-вторых, мы начали репетировать новую пьесу, которую я написал. Мы сидим, каждый у себя дома, удаленно общаемся и учим текст. Даже если бы я захотел, я не смог бы выйти из дома, потому что у меня слишком много забот. С удовольствием читаю любимые книжки, а еще в перерывах между писаниной я смотрю фильмы, на которые у меня никогда не хватало времени. Некоторые их фильмов просто феноменальные, и я рад, что у меня появилась такая возможность. Посмотрел, к примеру, фильм «Два папы» и хожу уже который день под впечатлением».

Якубович отметил, что пожилым людям, которые сейчас вынуждены прятаться от коронавируса, следует к этому хорошо подготовиться. Им не следует посещать супермаркеты, но продукты можно получать и на дом.

«Надо понимать, как правильно организовать доставку продуктов, и если люди это сделали, то они молодцы. Здесь дело не в удовольствии, а в том, что для пожилых людей это действительно может быть опасно. И самое страшное, что может быть в любой ситуации, как в мирное, так и в военное время — это паника. Избежать ее можно многими способами, но один из самых важных факторов — хорошее настроение. Я считал и продолжаю считать, что это дело государственное. Хорошее настроение складывается из многих параметров, включая то, как обо мне стали заботиться. От заботы близких и даже незнакомых людей у меня всегда хорошее настроение. Не дай бог загнать людей в пессимизм. Что бы ни происходило, жизнь все равно продолжается. И с любой бедой, которая пришла, можно бороться только сообща».

Итальянский сценарий, при котором вирус распространяется с невероятной скоростью, больницы забиты и люди умирают сотнями, в нашей стране повториться не должен, надеется Леонид Аркадьевич.

«Все зависит от специалистов. Медицина и здравоохранение — это две разные вещи, и одно так сильно зависит от другого, что никуда не денешься. Это проверка возможностей государственной системы работать в условиях, приближенных к боевым. Ситуация действительно очень похожа на военное положение. Мы ведь не можем исключить, что в наше время подготовка к биологической войне — это не миф. И, если это так, для людей в форме и тех, кто понимает значение фразы «биологическое оружие», это очень серьезная проверка. И она покажет, насколько не только общество готово к подобного рода событиям, но и государственная система. Это очень важно. Судя по всему, сейчас действительно делается все возможное. Пока, правда, мы должны верить на слово тому, что говорят, ибо, сидя дома, не шибко-то и проверишь, что на самом деле происходит».

Он добавил, что не только государство должно действовать правильно перед лицом угрозы, но и люди должны быть умнее.

«От самих граждан тоже многое зависит. Надо понимать, что твоя разболтанность или неспособность выполнять то, что нужно, может привести к чьей-то смерти. Мне не очень интересно слушать мнения людей, которые сейчас начнут талдычить по поводу того, что мы не готовы и нам все врут. У меня есть свои представления о действительности, я не отвергаю ни одного, ни второго. Я просто обязан сейчас принять эту информацию и попросить детей и всех остальных моих родственников сидеть дома. Что они, собственно, и делают».

Светлана Светличная: «Верю в то, что нужно соблюдать самоизоляцию»

Нам удалось дозвониться и до 79-летней актрисы Светланы Светличной — звезды советского кино, которую зрители помнят по роли в комедии «Бриллиантовая рука».

«Я верю Путину, он действительно беспокоится о людях. Верю в то, что нужно соблюдать самоизоляцию, и потому сижу дома, делаю все, что по дому раньше в силу каких-то причин не делала. Надо чем-то заниматься. Сейчас у меня все очень чистенько, аккуратненько и приятненько».

Светлана Афанасьевна не уверена, что все россияне тут же кинутся соблюдать рекомендации по предотвращению эпидемии коронавируса в стране.

«Люди такие разные. Есть сумасшедшие, есть полусумасшедшие, есть настоящие добрые, есть злые и так далее. В принципе, я думаю, что случаи заражения кого-то из родных или знакомых могут заставить людей перестать быть такими беззаботными. Даже тот факт, что Лев Лещенко сейчас попал в больницу, может повлиять на людей и убедить их соблюдать режим самоизоляции», — сказала актриса.

А ваши пожилые родственники уже самоизолировались?