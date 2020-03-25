В России объявлена нерабочая неделя с сохранением зарплаты

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с эпидемической ситуацией и угрозой коронавируса. Глава государства принял решение выйти в прямой эфир после совещания с оперативным штабом и посещения больницы в Коммунарке, где содержатся зараженные.

Российский лидер объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Домой отправляются все россияне, кроме тех, кто трудится на социально значимых объектах: в больницах, аптеках, магазинах, банках, на транспорте и в органах власти.

«Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста: «А, меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что сегодня происходит во многих западных странах, может стать нашим ближайшим будущим», — сказал Владимир Путин.

Также президент отложил день голосования за или против поправки Конституцию РФ, который был намечен на 22 апреля. Новая дата пока не озвучена.

Напомним, по официальным данным правительства России, на 25 марта в стране зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом и только 29 человек выздоровели. На минувшие сутки число заболевших увеличилось на 163. Несмотря на упреждающие карантинные меры, оно растет день ото дня.