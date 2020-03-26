«Так просто с двусторонним воспалением легких не выписывают»: Винокур опасается за жизнь Лещенко

При этом артист заметил, что его друг чувствует себя все лучше и лучше.

Артист Владимир Винокур в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что он, как и вся страна, переживает за здоровье своего близкого друга, 78-летнего Льва Лещенко, который сейчас находится в клинике в Коммунарке.

«Ему все лучше и лучше. Все будет нормально. О выписке, конечно, пока речи не идет. Так просто с двусторонним воспалением легких не выписывают. Мы все очень переживаем за него». Владимир Винокур

Напомним, что Лев Лещенко угодил в клинику вместе со своей супругой. Врачи до сих пор не озвучили точный диагноз. Есть подозрение, что у звезды коронавирус.

На данный момент коронавирусом в России заражено 840 человек. Всего заболевания зафиксированы в 56 регионах страны. Неделя с 30 марта по 5 апреля в нашей стране объявлена нерабочей.

Отметим, что первые случаи заболевания были зафиксированы в Китае еще в прошлом году в ноябре. На данный момент в Поднебесной вспышка коронавируса пошла на убыль.