Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»

На кадрах Арья Старк должна была оставаться совсем юной, тогда как сама звезда уже становилась женственной.

С неожиданным заявлением выступила актриса Мэйси Уильямс в интервью журналу Vogue. Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.

Все дело в том, что Арья по сюжету должна была выглядеть почти мальчишкой, а она к началу второго-третьего сезона, будучи уже взрослой 16-18-летней девушкой, у которой фигура становилась все более женственной. По словам Мэйси, гримеры без конца измазывали артистку грязью, делали большой нос и вообще создавали гораздо мужественный образ.

«Они также перевязывали мою грудь, чтобы скрыть, что она начала расти. Это было ужасно. Какое-то время я испытывала стыд», — вспомнила звезда.

Теперь же Уильямс признается, что она получает настоящее наслаждение, когда скрывать свою женственность. А возлюбленный актрисы Рубен Селби вместе с Мэйси выбирают ей наряды.

Напомним, несколько месяцев назад Уильямс признавалась, что подумывает о том, чтобы оставить актерскую карьеру.