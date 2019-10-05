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Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»

На кадрах Арья Старк должна была оставаться совсем юной, тогда как сама звезда уже становилась женственной.

Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Мэйси Уильямс. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

С неожиданным заявлением выступила актриса Мэйси Уильямс в интервью журналу Vogue. Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.

Все дело в том, что Арья по сюжету должна была выглядеть почти мальчишкой, а она к началу второго-третьего сезона, будучи уже взрослой 16-18-летней девушкой, у которой фигура становилась все более женственной. По словам Мэйси, гримеры без конца измазывали артистку грязью, делали большой нос и вообще создавали гораздо мужественный образ.

«Они также перевязывали мою грудь, чтобы скрыть, что она начала расти. Это было ужасно. Какое-то время я испытывала стыд», — вспомнила звезда.

Теперь же Уильямс признается, что она получает настоящее наслаждение, когда скрывать свою женственность. А возлюбленный актрисы Рубен Селби вместе с Мэйси выбирают ей наряды.

Напомним, несколько месяцев назад Уильямс признавалась, что подумывает о том, чтобы оставить актерскую карьеру.

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Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
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