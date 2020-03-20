«Любим всей страной»: Алсу на карантине поздравила Бабкину с юбилеем

36-летняя Алсу вместе с детьми села на домашний карантин. Таким образом, поп-исполнительница решила не пренебрегать мерами предосторожности. Напомним, что вместе с бизнесменом Яном Абрамовым певица воспитывает троих отпрысков: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. Буквально на днях знаменитость вместе с олимпийского чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой, Жасмин и Лерой Кудрявцевой побывала на вечеринке по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого Аллы.

Позже в своем микроблоге артистка подметила, что, скорее всего, в ближайшее время им вряд ли удастся собраться всей компанией из-за введенных мер предосторожности на фоне распространения коронавируса. Несмотря на то, что Алсу вместе с семьей находится на самоизоляции, она не забыла поздравить Надежду Бабкину с юбилеем.

Так, поп-исполнительница пожелала певице-народнице крепкого здоровья, процветания, счастья и новых творческих свершений.

«Дорогая Надежда Георгиевна! Поздравляю вас с юбилеем! Крепкого здоровья, огромного человеческого счастья, ну и, конечно, радуйте нас, пожалуйста, своим позитивом, красотой, хорошим настроением! Любим всей страной!» — отметила артистка.

Ко всему прочему, Алсу рассказала о том, чем она занимается на карантине. По словам певицы, у нее появилось время на саморазвитие. Теперь поп-исполнительница может скоротать вечер за чтением книг, рисованием, музицированием с детьми. Также артистка занялась домашними делами: она разобрала гардероб дочерей и сына, отсортировав вещи, из которых они уже давно выросли. Таким образом, как говорит певица, ее карантин проходит с пользой. Ранее о самоизоляции после поездки во Францию сообщила супруга Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 45-летняя Яна Рудковская провела на карантине две недели.