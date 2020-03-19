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«Начинаю производство туалетной бумаги»: Лолита решила поймать хайп на коронавирусе

Певица пошутила над людьми, которые стараются заработать на пандемии.

«Начинаю производство туалетной бумаги»: Лолита решила поймать хайп на коронавирусе
Лолита Милявская. Фото: Михаил Фролов. КП.

Лолита Милявская опубликовала очередной юмористический ролик в личном блоге. На сей раз артистка решила осудить языком сатиры тех людей, которые пытаются нажиться на шумихе вокруг коронавируса.

Певица заявила, что живет в эпоху, когда сметаются с полок магазинов все просроченные продукты.

«Браво, ребята! Заработали! Все, что лежало на полках, сметено. Больше всех заработали те, кто производит туалетную бумагу и маски. Я решила не отставать, вдруг у меня дальневосточный тур перенесется…. Поэтому я начинаю производство туалетной бумаги, могу помочь не только нашей стране, но и другим», — заявила Лолита.

Лолита. Фото
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Отметим, что в числе предприимчивых людей, которые решили получить прибыль от коронавируса, оказалась группа Little Big, выпустившая серию масок для лица (декоративного характера) с изображением «пухляша» Димы Красилова.

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