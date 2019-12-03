Ради фото и по привычке: художница Дарина Эрвин облизала Александра Цекало

Новое фото супруги продюсера взбудоражило фанатов, на нем художница игриво облизывает щеку Александра Цекало, а тот широко улыбается.

Известный продюсер в данный момент отрешен от всех жизненных проблем и наслаждается браком с молодой Дариной Эрвин. Шоумен старается не особо афишировать свое счастье, а вот его избранница не упускает случая сделать несколько откровенных фото для Instagram.

В начале марта 2019 года 57-летний Александр Цекало взял в жены 27-летнюю модель и художницу Дарину Эрвин. Пара провела церемонию в США в узком кругу друзей и самых близких родственников. Для продюсера это уже четвертый по счету брак.

В данный момент супруги проводят отпуск на пляжах Багамских островов. Стоит отметить, что Дарина любит писать картины в стилю ню, а в качестве моделей выбирает преимущественно мужчин. Также супруга Александра снималась в кино, преимущественно в эпизодических ролях. Можно предположить, что продюсер в скором времени сумеет выбить для своей избранной роль покрупнее.